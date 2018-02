Kiko: Cool bilang support kina Elmo at Janella

By RUEL J. MENDOZA

HINDI issue para kay Kiko Estrada kung support ang role niya sa pelikula nila Elmo Magalona at Janella Salvador na “My Fairy Tail Love Story.”



Gustung-gusto raw ng Kapuso actor ang role niya sa movie at alam niyang movie ito para sa loveateam na JanElmo.

“Actually nag-audition pa ako para sa role ko sa movie. Natuwa ako when I was chosen for the role of Ethan.

“I enjoyed working with both Elmo and Janella. Hindi naman tayo kontrabida sa movie kaya hoping ako na walang mangba-bash sa akin.

“I play a DJ here na inakala ni Janella na magiging dahilan para matanggal ang mermaid curse sa kanya at maging tao na siya.

“I am so thankful kay Direk Perci Intalan for giving me the role. Ang sarap niyang katrabaho. Mabilis at walang problema sa set,” ngiti pa ni Kiko.

This Valentine’s Day nga ay loveless si Kiko kaya sa premiere night, ang kanyang mom na si Cheska Diaz ang magiging date niya.

Na-link romantically si Kiko sa mga aktres na sina Kim Rodriguez at Barbie Forteza.

“Opo at si mommy ang ka-date ko. Since it’s Valentine’s Day, I will treat her out to dinner.

“It’s my choice na maging loveless at maging single for now. Focus tayo sa career. Ayoko ng distractions kasi maganda ang mga nangyayari sa ngayon,” diin pa niya.

After “Mulawin Vs. Ravena,” wala pang bagong teleserye si Kiko. Pero gusto niya sana ma-partner kay Sanya Lopez dahil bukod daw sa maganda ito, magaling pang umarte.

