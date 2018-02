Carlo OK sa one-night stand kung pipilitin siya

By Robert R. Requintina

First-time lead actor Carlo Aquino has rejected the idea of one-night stand but joked that he would oblige if forced to do it.



“Hangga’t maari siguro hindi. Ayoko ng ganun,” said Aquino during an interview on “Tonight With Boy Abunda” on ABS CBN.

Aquino added: “Hindi mo alam kung saan papunta eh. Hindi mo alam kung ano’ng mangyayari, ano’ng kasunod. Walang kasiguraduhan kung may masasaktan kang ibang tao, kung masasaktan ka o ikaw. So hanggat maari, wag na lang.”

Asked if he would be forced to do it, Aquino laughed and said: “Pwede naman.”

Aquino has been in show business for 26 years now. But this is the first time that he starred in a lead role for the movie “Meet Me In St. Gallen” with Bela Padilla.

“Hindi ko nga alam, hanggang ngayon parang ang sarap ng pakiramdam pero andyan yung pressure na magiging OK ba ito?” he said.

“Pero katulad nga ng sinasabi ko ngayon na nandun ako sa buhay ko na I’m allowing everything na handa akong masaktan, ina-allow kong masaktan ako, ina-allow ko na mag-fail ako. Para maging successful ka, dapat mong maranasan ito,” Aquino said.

“Sobrang natatakot akong mag-fail kaya kapag may inaaalok sa akin, tinatanggihan ko,” he added.

Aquino recalled the first time the movie was offered to him.

“Pi-nich sa akin ito sa may Morato. Tapos kinuwento na sa akin yung storya. ‘Sigurado ba kayo?’ Ang ‘Meet Me In St. Gallen’ is about chance encounters and what you make of it;

“Kasi merong ganun eh. Makikilala mo yung random na tao na magkakaroon kayo ng special connection;

“Hindi mo naman ine-expect tapos maghihiwalay kayo. Tapos the whole day, mapapa-smile ka na lang, maa-alala n’yo yung conversations n’yo. May mga ganun eh,” he said.

Aquino revealed he just had a painful breakup with his girlfriend. But he refused to divulge details of the split.

“Siguro po ‘yung nangyari kahit na anung subok, feeling ko, sa akin lang ito, mangyayari at mangyayari rin;

“Siguro out of respect na lang din sa kanya. Saka dun sa family nya, hangga’t maari ayoko na po sanang pag-usapan ng matagal;

“At saka iniisip ko wala rin syang means eh. Kung ibang babae lang yun, kung anu ano na ang sinabi lalo na may movie ako. Gusto ko lang naman siguro muna tapatan yung pag-galang nya dun sa pinagda-daanan namin,” said Aquino.

