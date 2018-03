Angeline Quinto, nagpabawas ng boobs!

By LAILA CHIKADORA

EXCITED na si Angeline Quinto sa muling pagsasama ng kanyang kapwa Divas na sina Yeng Constantino, Kyla, at KZ Tandingan.



Sa ginanap na Cornerstone Media Night sa Luxent Hotel, chika ni Angeline, nag-iisip na daw sila ng mga pasabog para sa concert na magaganap sa Nobyembre.

“Sobrang excited kami mag-isip ng mga ideas na gagawin sa concert siyempre unang-una kailangan namin maiba ang repertiore na ginawa namin two years ago para sa mga manonood ulit at gusto ko lang mag-thank you kasi ang daming tao na nagrequest na maulit ito.”

Head-on din na sinagot ni Angeline ang issue na nagpabawas siya ng dibdib! Ito rin ang unang beses na in-open niya ito sa media. Say ni Angeline, pinabawasan daw niya ang kanyang mga “girls” para magkasya siya sa gown!

“Medyo nahihirapan lang din po ako. Dumadating sa point na sobrang fit na ‘yung gown sa katawan ko pero dito (boobs) nagkakaproblema from size 36D to 36 cup B.”

Hindi rin niya dinenay na sumailalim siya sa liposuction four years ago at nasundan naman ito ng double eyelid surgery para mas ma-enhance ang kanyang features!

Pero pagdating sa nose job, itinanggi ito ng Queen of teleserye theme songs. Paliwanag niya, nakailang consultation na siya kay Dr. Belo maging sa kanyang vocal coach kung maapektuhan ang kanyang pagkanta. Hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa din si Angeline kung itutuloy pa niya dahil, baka may magalit!

“Baka magalit din ang Diyos sa akin na, ‘Hindi ka pa ba kuntento sa binigay ko sayo?’ Sa totoo lang po ‘yun ang sumasagi sa isip ko.”

Nagsalita din ang isa sa mga singvestigators ng “I Can See Your Voice” tungkol sa pagpapahiwatig ng retirement ni Regine Velasquez sa showbiz! “Wala naman nang kailangan patunayan ang isang Regine Velsquez-Alcasid. Kahit sinong dumating, walang makakapalit sa kanya. Kung si Miss Reg ang magdecide na magpahinga o magretire, gagawin niya ‘yun para sa sarili niya kasi ilang taon din ang binigay ni Regine Velasquez sa singing career niya.

