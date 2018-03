Marian, Heart nagkita; Okey na kaya sila?

By Rowena Agilada

MAGKASUNOD na buwan manganganak sina Jolina Magdangal at Joy Reyes (live-in partner ni Jomari Yllana). Baby girl ang isisilang ni Jolina sa May. June naman ang due date ni Joy na baby boy ang panganay nila ni Jomari.



Vika Anaya ang ipapangalan ni Jolina sa second baby nila ng husband niyang si Marc Escueta. Boy ang panganay nilang si Pele Iñigo na four (or five?) years old na.

Thankful si Jolina na dininig ni Lord ang dalangin niya na girl ang second baby nila ni Marc. Aniya, medyo hirap siyang magbuntis. Noong mga unang buwan ng kanyang pregnancy ay nag-i-spotting siya, hanggang ngayon. May morning sickness pa rin siya paminsan-minsan.

May regular check-up si Jolina sa kanyang OB-gyne. Normal at healthy naman ang isisilang niya. Excited na nga sila ni Marc makita ang kanilang baby girl.

Second time

Magiging second time father naman si Jomari Yllana at excited na rin siyang makita ang pangalawang anak niya. Boy ang panganay niya, si Andre, 19 years old, anak niya sa first wife niyang si Aiko Melendez.

May half-sister si Andre, si Marthena na anak naman ni Aiko sa second husband niyang si Martin Jickain. In a relationship ngayon si Aiko sa isang pulitiko from the south.

Huli niyang nakarelasyon ay isang foreigner. Less than a year lang tumagal ang kanilang relasyon.

Magkapatid

Magkapatid ang respective boyfriends nina Claudia Barretto (pamangkin ni Claudine Barretto) at Erich Gonzales. Super rich daw ang pamilya ng mga ito. Kapag nagkataon, magiging mag-bilas sina Claudia at Erich.

How true na diumano, ayaw kay Erich ng pamilya ng kanyang BF? Ayon pa rin sa tsika, diumano, may ibang girl na gusto ang mga ito.

Fake news pala na break na si Erich and her BF. Recently lang ay magkasama silang nagbakasyon sa Japan.

Nag-usap kaya?

Just curious kung nagkausap kaya, nag-iwasan o nagdeadmahan sina Marian Rivera at Heart Evangelista noong kunan ang station ID ng GMA? Sa isang lumabas na photo, magkahilera sila sa second row at nasa pagitan nila sina Alden Richards, Regine Velasquez at Jessica Soho. Ano kaya’ng feeling nina Marian at Heart noong nagkita sila? Awkward kaya sila sa isa’t isa?

Maganda sana kung pinagtabi sina Marian at Heart. Masaya!

