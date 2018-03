Cai Cortez admits meeting her husband via dating app Tinder

By RUEL J. MENDOZA

HINDI nahiyang aminin ng TV and film comedienne na si Cai Cortez na nakilala niya ang kanyang mister na si Wissem Rkhami sa pamamagitan ng dating app na Tinder.



Naniniwala kasi si Cai na may taong nakatakda para sa iyo at nataon na sa Tinder sila nagkakilala at nauwi sa isang magandang pagsasama.

Kinasal sina Cai at Wissem noong July 2016 at may baby boy sila na si Bibo who turned one year old recently.

“Of course, naniniwala ako sa serendipity. Sa totoong buhay ko pa lang, serendipity na ‘yun.

“Sa lahat ng makikilala ko sa isang online dating app, makikilala ko talaga ‘yung asawa ko. Kinasal kami’t lahat. So, ‘di ba, wala nang mas se-serendipity pa doon,” pagbalik-tanaw pa ni Cai.

Kung titingnan ang mga post ni Cai sa kanyang Instagram account, puno ito ng pics and videos ng kanyang mister at anak. Sila raw ang nagpapaganda ng buhay ni Cai araw-araw at nami-miss niya ang dalawang ito lalo na kapag may taping siya.

Kasama kasi si Cai sa GMA morning teleserye na “Ang Forever Ko’y Ikaw.”

“Sila ang buhay ko. Every day when I wake up, I thank God for blessing me with a beautiful family. We might not be perfect, pero masaya kami parati,” ngiti pa niya.

Kahit late na raw, nagpa-party si Cai para sa 1st birthday ni Bibo. Heto ang caption niya sa pinost na photo:

“Dati nakikita ko lang sa TV like in ASAP na pag may birthday ang isang artista eh binibigyan ni tita @pinkyfernandoramos ng bonggang mga cake. Hindi ka sikat pag hindi ka nagkaroon ng Fernando’s na cake. Hahaha and of course pinangarap kong makaexperience ng ganung birthday. Lo and behold, ang anak ko pala ang makakaachieve ng pangarap kong to. Lol thanks of course to sis Yoya Quizan for making this dream come true, thank you tita Pinky for making my Son’s birthday extra extra special.”

