KZ Tandingan laglag na sa ‘Singer 2018’ sa China

By Robert R. Requintina

Laglag na si KZ Tandingan sa singing competition na “Singer 2018” sa China matapos itong mamayagpag sa loob ng apat na linggo.



Pero kahit ganun pa man, walang pagsisisi si Tandingan na sumali sya sa singing contest kung saan nakasama rin nya ang kanyang loidi na si Jessie J., nagpasikat ng mga awiting “Flashlight,” at “Price Tag.”

Na-eliminate si Tandingan sa singing contest noong Byernes ng gabi. Nakabalik na sya sa Pilipinas nitong Sabado.

“Walang pagsisisi. Masaya pa rin ako, kasi every performance na ginawa ko… binigay ko lahat ng kaya kong gawin,” ayon sa singer sa panayam ng ABS CBN matapos nitong makauwi na sa bansa.

Medyo nagulat ang marami sa kanyang pagkaka-tsugi sa patimpalak kahit na hinangaan sya sa kanyang cover version ng awiting “Royals” na pinasikat ni Lorde.

“Sobrang unpredictable talaga ‘yung mga rankings palagi, na kahit feeling mo okay ‘yung performance mo… baka hindi trip ng mga tao,” ayon kay Tandingan.

Si Jessie J., isa rin sa malakas na contest ng show, ay nakabalik na sa “Singer 2018” matapos ang medical emergency noong isang linggo.

Inawit ni Jessie J. ang kantang “My Heart Will Go On,” theme song blockbuster na pelikulang “Titanic.”

Nakasali si Tandingan sa “Singer 2018” matapos syang irekomenda ng mga taga ABS CBN.

“One Sunday, after ko mag-perform sa ASAP, tapos nasa dressing room ako, sobrang nilalagnat, biglang tumawag yung manager ko. ‘Saan ka ngayon? Punta ka rito sa Showtime Studio mag-usap tayo.’ Pagdating ko po ruon, andun si Tita Cory (Vidanes), si Direk Lauren (Dyogi) at yung tumawag sa akin na manager ko (Jeff Badillo);

“Tapos kinausap nila ako. Sa loob ngayon may audition. May audition para sa ‘The Singer 2018.’ At that time wala pa akong idea kung ano yung show na yun. Tapos sabi nila this opportunity might not come again. So feeling namin kailangan mo talagang i-grab yung opportunity. So nagpa-audition po ako. And then a month after, tsaka pa lang namin nalaman na ako yung napili,” sabi ni Tandingan.

