Erich blessed sa love, endorsements

By LAILA CHIKADORA

SEKSING-seksi at blooming ang “The Blood Sisters” star na si Erich Gonzales sa naganap na product endorsement niya para sa My Slim.



Bakas ang happiness sa aktres sa kabila ng busy schedule niya sa hit na late afternoon teleserye na patuloy ang pag-ariba sa ratings. Say ni Erich, “Hindi din po ako makapaniwala, basta pagdating ko lang po sa taping siyempre kinakasa na po natin ang sarili natin, Kasi sine-send na po sakin ang taping guide, sequence guide kung paano imagine in one sequence ‘yung triplets talaga mga makasama, emotionally and physically draining siya pero team effort siya.”

Aminado naman si Erich na inspired siya ngayon sa kanyang trabaho hindi lang dahil mataas ang ratings ng programa kundi dahil… sa muling pagtibok ng kanyang puso para sa isang non-showbiz boylet? “Una sa lahat wala naman po tayong tinatago ‘di ba? And ako single po ako and siya po he’s single also and I think nag-start yan kasi may nakita silang picture.”

Nagsimula ang “dating” chika ni Erich nang pumunta umano siya sa Japan kasama ang kanyang suitor na nagkataong inimbitahan din ng kapatid ni Erich para dumalo sa art exhibit nito. “I went to Japan for my sister’s exhibit.

Painter siya doon and matagal na itong naka-block off sa schedule ko kasi walang time at all but ito, thankful talaga ako sa ‘The Blood Sisters’ kasi pinayagan talaga nila ako kahit two days lang, my sister invited him also so he followed.”

Chika pa ni Erich, consistent at talagang steady ngayon ang kanyang suitor very understanding sa kanyang mga priorities sa buhay.

“Alam niya na I’m committed with my show…my work but when the time comes na andyan pa din siya and I’m ready na to commit, why not? God willing.”

Kahit na busy siya ngayon, naisisingit pa din nila ang kanilang pagkikita! “’Yun ‘yun, like ‘pag may time and ‘pag alam niya na libre siya ngayong araw na ito, siya mismo ‘yung gagawa ng paraan to see me and siyempre ‘yung effort ng tao nakikita naman natin so bakit naman tayo mag mamaganda na ‘Ayaw ko’ and he’s nice naman talaga,” say ni Erich.

