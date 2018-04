TV reporter todo suporta sa career ng fiancée na si Aicelle Santos sa UK

By LAILA CHIKADORA

SA presscon ng Dinner in the Sky, hindi ko na din pinalampas na chikahin ang soon to be wed na GMA News Correspondent na si Mark Zambrano.

Kamakailan ay nag-propose si Mark sa kanyang girlfriend na si Aicelle Santos, ang Traffic Diva ng “Eat Bulaga” at gaganap na “Gigi” sa UK run ng “Miss Saigon.”

Nitong Huwebes, March 22, inihatid ni Mark si Aicelle sa airport. Nai-chika sa akin ni Mark na noon pa niya pina-planong mag-propose kay Aicelle. “Actually months in the making na ‘yun. And then lalo lang na-solidify ‘yung want ko to do it noong nalaman namin na mag mi-‘Miss Saigon’ siya,” say ng Kapuso reporter.

Engaged man, mag-aantay daw muna ang kasal dahil sa career ni Aicelle. Tinatago ko din ang kilig ko nang ikinuwento ni Mark na kung magbo-blossom ang career ni Aicelle sa abroad ay willing siyang mag-adjust at mag-resign sa trabaho para sumunod sa fiancée.

Chika ni Mark, “’Yung wedding plans namin will have to wait kasi aalamin muna niya what’s gonna happen there kasi sabi ko sa kanya, kung sa tingin niya na doon ang career niya, if she sees herself extending sa ibang show, e di, doon na kami! Ako na ang lilipad.”

Pero dahil nasa Pilipinas ang lahat ng mga kamag-anak, choice pa din nila na dito gawin ang kasal hopefully next year. May mga naiisip na silang ninong at ninang pero hindi pa final ang lahat.

Iikot sa seven UK destinations ang “Miss Saigon” at ang final show nila Aicelle ay gaganapin sa Zurich, Switzerland. Lagi namang naka-alalay ang leading man sa tunay na buhay ni Aicelle para sa kanya! “May reason kung bakit ngayon sa kanya binigay ang chance na ito, kasi sabi ko, kapag tayo may anak na, hindi ka na makakaalis. So while you still can, move! Move!” say ni Mark.

