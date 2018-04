It must have been GRAB but it’s UBER now

by Alex Calleja

Hi Alex,

Nabili na po ng GRAB ang UBER. Ano po kaya dapat ang itawag sa kanila?

Myron ng Makati



Hi Myron,

Bago ko sagutin yan eh ibabahagi ko lang ang reaksyon ko sa pagsasanib pwersa ng GRAB at UBER. Nalungkot ako dyan! Kasi ibig sabihin, isa na lang ang aasahan at wala na silang kalaban. Mahirap kasi kapag walang kalaban, minsan tinatamad at hindi na nag-iisip mag-improve. Isipin mo kung wala ng kalaban si Manny Pacquiao, sa tingin mo mageensayo pa siya, hindi na! Kaya iba rin kapag may kakumpetensiya! Hay, nakakalungkot talaga! Hindi ko na tuloy magagamit ang joke ko na ito:

– Knock-knock!

– Who’s there?

– GRAB and UBER…

– GRAB and UBER who?

– Ladies and gentlemen…Roxette… It must have been GRAB but it’s UBER now!

Anyway, ito ang magandang pangalan nila – GRUBER!

•

Hi Alex,

Dahil bakasyon na, gusto ko sana mag-beach pero ayaw ko gumastos. May mga alam po ba kayong paraan para hindi ako masyadong gumastos?

Santi ng Mandaluyong

Hi Santi,

Madaming paraan para makatipid ngayong bakasyon. Kung gusto mo mag-beach sa malayo, pwede kang bumili ng murang airplane ticket Yung sobrang mura na kapag binili mo ngayon, 10 years bago ka lumipad! Binili mo may syota ka pa, paglipad mo, break na kayo!

Meron din naman beach na hindi ka gagastos tulad ng Spratlys kasi pinag-aawayan pa ng Pilipinas at China. Kapag siningil ka ng Pinoy, sabihin mo nagbayad ka sa Chinese, kapag siningil ka naman ng Chinese, sabihin mo nagbayad ka sa Pinoy. Kung ayaw mo naman lumayo sa Maynila, meron din malapit dito, sa Manila Bay! Hindi mo na kailangan ng sunblock, kasi may grasa na! Ayaw mo gumastos kaya wag ka na choosy!

•

Hi Alex,

Gusto ko maging IN ngayong summer, paano po ba?

Orly ng Alabang

Hi Orly,

Tambay ka sa bubong ng bahay niyo ng hubo’t hubad sa tanghaling tapat Gawin mo itong ng one-week. Iitim ka sigurado! Kapag tinanong ng mga friends mo, sabihin mo, na-sunburn ka dahil sa beach! Ingat lang baka makuryente ka sa bubong!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

