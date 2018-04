KC Concepcion, alajera na

By LAILA CHIKADORA

CERTIFIED jewelry designer na si KC Concepcion! Sa launching ng kanyang jewelry line na Avec Moi, chika ni KC, finally maibabahagi na niya ang kanyang mga obra sa iba.



Isang buong taon ang ginugol niya sa proyektong ito at ang bunga, mga singsing at kuwintas na one of a kind o walang kaparehas. Lahat ng kanyang alahas, may paborito niyang bulaklak, ang rosas na para sa kanya, ay sumisimbulo ng pagiging babae.

Tribute din ni KC ang mga alahas sa kanyang namayapang Lola Elaine na siyang nagturo sa kanya kung paano kumilatis at mag-appreciate ng mga alahas. Bumilib din ang kanyang inang si Sharon Cuneta sa kakayanan ni KC na magdisenyo kaya naman ang una niyang obra, pasadong-pasado kay Mega!

Aminado naman ang Mega Daughter na kahit na may pinagdadaanan ay nag-iisip pa din siya ng disenyo ng kanyang mga alahas. Hindi man tinukoy ni KC ang buong detalye, pinahapyawan niya ang kanyang pinagdadaanan habang nagdi-disenyo ay tungkol sa break up nila ng Azkals Team Captain na si Aly Borromeo.

Negative man ang feelings niya habang nag-iisip ng design, isang obrang maituturing naman ang kuwintas na may gold na rosas na animo’y nakapatong sa itim na plate. Kuwento ni KC, “the black roses came out during a challenging time in my life that had to deal with relationship so I dunno l just felt like… you know, black roses are not exactly fresh or pretty but they’re beautiful as they are. It’s like life.”

Asahan daw na may second batch pa ng mga designs ang kanyang jewelry. Kaabang-abang din ang mga gagawin niyang mga bracelets dahil mapupunta ang ilang porsyento ng kikitain nito sa charity. Sa sobrang tutok ni KC sa paggawa ng mga alahas, maugong ang usap-usapan na hindi na babalik si KC sa showbiz! Matalinhagang sagot naman ng showbiz royalty, “I’m still exploring. I think I really need to take a step back. It was really important for me to really redefine myself kasi it felt to me already that I had no control of who I was and so coming back, it’s really a life changing decision for me. I don’t take it lightly. Kasi pinanganak na ako dito, pinanganak ako ng may mga pressure na di ko control. Pinanganak na ko na marami nang expectations ang tao so I’m choosing to do things that I really feel strongly about and I have learned to say no.”

May ino-offer naman na mga proyekto ang ABS-CBN sa Mega Daughter at hindi naman tuluyang sinarado ni KC ang pintuan, pero sa ngayon say ni KC, nahanap na daw niya ang gusto niyang gawin at pagkaka-abalahan pansamantala.

