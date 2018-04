Iza lesbian ang bagong role

1 SHARES Share Tweet

By GLEN P. SIBONGA

SANIB-puwersa at reunited ang original sanggres ng fantasy series na “Encantadia” na sina Iza Calzado, Sunshine Dizon, Diana Zubiri at Karylle para sa gagawin nilang pelikula sa ilalim ng itinatag nilang Sanggre Productions.



Nakausap namin si Iza at kinumpirma nga niya ito. Pero hindi pa siya nagbigay ng ibang detalye tungkol sa movie.

“Basta abangan niyo na lang. Iyon pa lang ang pwede kong sabihin. Kasi pinost na nila sa Instagram about Sanggre Productions, tapos movie coming soon. So, iyon pa lang ang pwede kong i-reveal,” sabi ni Iza.

Paano nila nabuo ang Sanggre Productions? “Matagal na. Kasi ang lakas ng following talaga ng ‘Encantadia.’ And since we’re not in the same network anymore parang the logical thing to do talaga is do a movie together, a project outside of the TV network. Si Direk Mark (Reyes) pa rin ang magdidirek. So, reunion project talaga ito.”

Ano na lang ang genre ng pelikulang gagawin nila? “Hindi ko pa pwedeng i-disclose. Pero definitely we’re not using the ‘Encantadia.’ We cannot, we don’t own it.”

Samantala, excited na rin si Iza sa isa pang pelikulang pagbibidahan niya produced by The IdeaFirst Company at ididirek ni Perci Intalan. Titled “Sa Pagitan Ng Dito At Doon,” official entry ito sa Cinemalaya 2018. Lesbian mom ang character niya sa movie. First time niya raw gaganap na lesbian, kaya lalo siyang nae-excite sa challenge na ito.

Related

comments