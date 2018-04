Sarah G., hindi na mapigilan kay Matteo

By Rowena Agilada

SA magkasunod na okasyong magkasama sina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli, hindi nabanggit na kasama ni Sarah either ang kanyang mommy Divine o daddy Delfin.



Noong birthday ni Matteo, ’andu’n si Sarah. Kasama rin siya sa Coron, Palawan ng pamilya ni Matteo noong Holy Week.

Maraming photos at videos ang nai-post, pero ni isa man ay wala ang parents ni Sarah.

Hindi na talaga mapigilan si Sarah sa pagsama sa kanyang boyfriend. Sabagay, 30 years old na siya sa birthday niya on July 25. Twenty-eight naman si Matteo nitong nakaraang birthday niya. Baka nga, may maganap nang kasalan, maybe this year or next year.

Marriage proposal na lang ni Matteo ang hinihintay ni Sarah na sa isang past interview ay sinabi niyang gusto na niyang mag-asawa.

In any case, sa April 14 na ang “This 15 Me” anniversary concert ni Sarah sa Smart-Araneta Coliseum. Inaasahang manonood (dapat lang!) si Matteo. May sorpresa kaya siya sa kanyang girlfriend?

Guests sina Billy Crawford, Xian Lim, James Reid at Daniel Padilla. Si Paul Basinillo ang director, dance director si Teacher Georcelle at musical directo si Louie Ocampo. Prodyus ng Viva Live.

Mag-deny pa kaya?

Pa-deny-deny pa sina Vin Abrenica at Sophie Albert na nagkabalikan sila. Eh, magkasama na naman sila sa Coron, Palawan noong Holy Week. Kasama ni Vin ang kanyang pamilya (parents and siblings).

‘Andun din si Kylie Padilla at anak nila ni Aljur Abrenica na si Alas Joaquin. Family members na ng mga Abrenica sina Kylie at Sophie kahit hindi pa sila kasal kina Aljur at Vin.

Last Valentine’s Day ay magkasama rin sina Vin at Sophie nagbakasyon sa ibang bansa. Itinanggi nilang nagkabalikan sila.

Mag-deny kaya muli sila kahit magkasama sila noong Holy Week sa Coron, Palawan?

Naaksidente

Kung hindi pa nabalita ang aksidenteng nangyari kina Bianca Manalo, Ehra Madrigal at mga kasama nila sa Antique, hindi pa malalamang boyfriend pala ni Bianca ang mayor ng Pandan, Antique na si Jonathan Tan.

Ang akala ng iba, si Fabio Ide ang BF ni Bianca. Hindi kasi nabalita ang paghihiwalay nila at mangilan-ngilan lang ang nakaalam. Nasaan na nga ba ngayon si Fabio? Dati siyang Kapuso at lumabas sa ilang GMA shows.

May anak siya kay Denise na anak ni Melissa Mendez.

