Aktor, nawalan ng milyones

By Rowena Agilada

INAMIN na ni Aiko Melendez ang relasyon nila ng mayor ng Subic, Zambales na si Jay Khonghun. Tunog foreigner ang apelyido ng bagong boyfriend ni Aiko na born and raised in Olongapo City. Maraming positive comments mula sa netizens from Olongapo na mabait at mabuting tao si mayor Jay.



Ex-BF ni Aiko si Bulacan, Bulacan mayor Patrick Meneses. First husband ni Aiko si Jomari Yllana na pregnant ngayon ang non-showbiz girlfriend. May anak sina Aiko at Jomari, si Andre, 19 years old na nagso-showbiz na rin.

Councilor ngayon sa Parañaque si Jomari. Tatlong politicians na ang nakarelasyon ni Aiko.

Second husband niya si Martin Jickain at may anak sila, si Marthena.

Chef ngayon si Martin sa isang restaurant na pag-aari niya.

Isinauli

Nakakabilib naman si John Lloyd Cruz kung totoo ang tsikang diumano’y isinauli niya sa ABS-CBN ang talent fee niya na milyones ang halaga. May guaranteed contract si JLC na with or without work ay sinusuwelduhan siya ng network.



Pinili ni JLC ang personal na kaligayahan. Ipinagpalit niya ang milyones niya (at kikitain pa sana) sa piling ni Ellen Adarna na although walang direktang pag-amin na buntis, balitang manganganak na ito this month.

Kita naman sa mga pinopost na pictures sa socmed nina JLC at Ellen ang kanilang happiness, kaya maging masaya na rin tayo for them.

Tahimik

Mukhang tumahimik na rin sina Angelica Panganiban at Ellen Adarna sa kanilang patutsadahan sa social media. Sa Hong Kong nag-Holy Week sina John Lloyd Cruz at Ellen.

Saan naman kaya si Angelica? Kumusta na kaya sila ni Carlo Aquino? Bakit tahimik bigla ang kanilang respective camps?

Sino ba ang paasa at pa-fall sa kanila?

Malandi

Malandi, mang-aagaw at ipinagsisiksikan ni Jackie Rice ang sarili niya sa lalaking may asawa na. ‘Yun ang karakter niya bilang Ava sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka.” Gagawin niya ang lahat, mapasakanya lamang ang lalaking minamahal niya kahit alam niyang pamilyado na ito.

In real life hindi niya kayang gawin ‘yun, ani Jackie. Marami naman daw lalaki na walang sabit.

Marami ang tumututok sa HKKIK dahil maraming natututunan tungkol sa sakit na HIV. Paigting nang paigting ang mga kaganapan na dapat subaybayan sa GMA afternoon prime series na ito.

