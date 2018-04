Bianca shares blessings with Marawi kids

By Ruel J. Mendoza

BAGO sumapit ang Holy Week, lumipad patungong Marawi City ang Kapuso actress na si Bianca Umali para tuparin ang kanyang pangako na magkakaroon siya ng charity work bilang pagsasalamat sa blessings na natatanggap niya.



Pinasaya ni Bianca ang maraming kabataan at kababaihan na naapektuhan ng naging kaguluhan doon.

Sa tulong ng World Vision Philippines kunsaan isa si Bianca sa youth ambassadors for education, hindi sinayang ng bida ng “Kambal, Karibal” ang kanyang pagpunta roon dahil tinuruan niyang magbasa at kinuwentuhan niya ang mga bata doon.

Unforgettable ang experience na iyon para kay Bianca dahil first time niyang makarating sa naturang Islamic City.

Heto ang pinost ni Bianca sa kanyang Instagram account noong nakaraang March 23:

“In partnership with World Vision Philippines, I visited Marawi to see how the children and women were. I am now the happiest knowing that they are all in the process of rebuilding their lives. Seeing the smiles on each

of their faces despite the trauma melted my heart… My love for children and women is unconditional. I will forever stand up with and for them. Let us all pray for peace and for equality. Let us all work together, hand in hand, in bringing quality Education for them and in Ending Violence Against Children. I would like to personally thank all the kind hearts and souls out there who have helped, are helping, and are willing to help people who are in need. may God bless you all.

“For more details on how to send your support through us, visit our website – worldvision.org.ph”

Makikita sa photos na napapaligiran ng maraming bata si Bianca at makikita rin na dinamitan ang aktres ng traditional Muslim dress.

Marami pa raw gustong tulungan na mga kabataan si Bianca at sa kanyang pagiging ambassador ng World Vision ay matutulungan siyang abutin ang ilan pang mga kabataan na sabik na makapag-aral.

