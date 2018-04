Gabby, nasugatan sa paa; Sharon, inoperahan sa batok

By Rowena Agilada

ANO ba ‘yan? Mukhang hindi nauubusan ng pwedeng pag-usapan kina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Naipost ni Gabby sa socmed na naaksidente siya at duguan ang isang paa niya na nasugatan. Diumano, nabagsakan ng goblet pagbukas niya ng cabinet habang nasa bakasyon siya sa resthouse niya sa Anilao, Batangas.



Sa sumunod na video, ipinakitang tinatahi ng mga doctor ang kanyang sugat.

Si Sharon naman ay nag-post na nagkaroon siya ng minor surgery. Inalis ang lipoma sa kanyang batok. Ayon sa Wikipedia, benign tumor ito made of fat tissue. Non-cancerous at harmless.

Ayon sa megastar, napansin ng kanyang yaya at househelpers ang malaking bukol sa kanyang batok at sinabi ‘yun sa kanya.

Ano naman kaya ang susunod na ipopost nina Gabby at Sharon? At least, updated ang fans and followers sa mga nangyayari sa ex-couple.

Patalbugan

Naku ha? Hindi nagpatalbog ang comediennes na sina Kiray Celis, Tuesday Vargas at Cacai Bautista sa sexy pictorial ng female celebrities na ibinabalandra sa social media.

Nag-post din sila na naka-swimwear. Si Kiray, naka-two-piece na in fairness, may korte naman ang kanyang petite na katawan. Naka-two-piece rin si Cacai na kita ang kuyukot ng kanyang puwet. Ano kaya’ng reaction ni Ahron Villena?

Sinabi ni Cacai sa “Tonight with Boy Abunda” na si Ahron ang nagpapangiti sa kanya. Hindi pa rin pala siya nakaka-get over kay Ahron.

Naka-one piece swimwear naman si Tuesday na may K (karapatan) din naman idisplay ang kanyang katawan kahit may asawa’t anak na siya.

Kailan naman kaya magpo-post sa socmed ang isa pang comedienne na si Eugene Domingo na naka-swimwear din? What about Mae Bautista, Melai Cantiveros, Candy Pangilinan, and who else?

Patalbugan ang female celebrities sa pagpo-post sa socmed ng kanilang kaseksihan. Si Karla Estrada, walang takot na nag-post na naka-one piece swimwear na aniya, huwag mahihiya ang mga plus size women.

Gawin kaya ‘yun ni Sharon Cuneta?

Super sexy

Super hot and sexy si Jessy Mendiola sa latest pictorials niya. Talagang kinarir niya ang pagpapaseksi para wala nang masabi ang kanyang bashers/haters.

Na-depress noon si Jessy dahil sa body shaming. Binansagan siyang Pata Queen dahil sa laki ng kanyang mga hita.

Naging motivation ‘yun ni Jessy at nagpursige para ma-achieve ang body beautiful. Nakaka-wow! talaga.

Sa Phuket, Thailand nag-Holy Week si Jessy kasama si Luis Manzano na sabi nga, mistula silang honeymooners. Kailan nga ba ang kasal?

