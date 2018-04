Comebacking actor, makabawi pa kaya?

By Rowena Agilada

Single pa rin si Hero Angeles. Siya ang winner sa “Star Circle Quest 2004.” Naka-love team niya si Sandara Park na single pa rin hanggang ngayon.



Kahit sila ang magka-love team noon, si Joseph Bitangcol na kapanabayan nila ang naging boyfriend ni Sandara.

Binansagan siya noon bilang Pambansang KrungKrung.

Happily married na ngayon si Joseph sa isang non-showbiz girl. Throwback lang kina Sandara at Joseph. Nakasama namin sila sa isang out-of-town event noon. Sa Rembrandt Hotel (QC) ang meeting place.

Nasa inarkilang bus na lahat ng kasama sa trip na ‘yun. Pero hindi makaalis dahil nawawala si Sandara. Hinanap siya sa buong hotel at natagpuan siya sa CR (comfort room) na umiiyak. Nag-away pala sila ni Joseph. May pinagselosan yatang babae si Sandara, kaya umiral ang pagka-krungkrung.

Matagal-tagal na himukan ang ginawa kay Sandara bago siya napapayag sumakay sa bus. Pagdating namin sa destination, parang walang away na nangyari sa kanila ni Joseph. Bati na sila. ‘Kaloka!

Naudlot

Going back kay Hero Angeles, naudlot ang pagsikat niya noon dahil sa pagiging stage brother ng tumayong manager niya na si Henry.

Marami ang na-turn-off sa pamamahala sa kanyang career ng kapatid niya. Lumamlam ang career ni Hero . Manaka-naka’y nag-ge- guest siya sa ilang programa ng ABS-CBN.

Sa pagbabalik niya this time, wala na sanang maging hadlang para makabawi si Hero at nawa’y magtuluy-tuloy na ang kanyang career. Comeback movie niya ang “Love Will Lead You Back” with Jericho Rosales and Sam Milby.

Balik-pelikula

Balik-pelikula rin si Maricel Soriano. Kasama siya sa “My 2 Mommies” na pinagbibidahan nina Paolo Ballesteros at Solenn Heussaff.

Mother’s Day presentation ito ng Regal Entertainment na si Eric Quizon ang director. Original Regal baby si Maricel.

Gumaganap siya bilang tita ni Paolo sa M2M. If only for direk Eric na long-time friend ni Maricel, kaya pumayag siyang maging bahagi ng M2M. Thankful naman si direk Eric na tinanggap ni Maricel ang offer ng Regal Entertainment.

Kasama rin sa M2M si Dianne Medina. Wish ng fans ni Maricel na muli siyang mapanood sa isang teleserye. Huli siyang lumabas sa “Ang Dalawang Mrs. Real” with Dingdong Dantes and Lovi Poe sa GMA7.

