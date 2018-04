Aktres, ayaw makatrabaho ang ex-husband

by Rowena Agilada

CERTIFIED Kapamilya na si Ryza Cenon. Pumirma siya ng two-year exclusive contract sa ABS-CBN at first full-length project niya ang upcoming teleseryeng pagbibidahan ni Angel Locsin. Kasama rin sina Maricel Soriano, Eula Valdes at Janice de Belen na balik-ABS-CBN.



“My Korean Jagiya” ang huling teleserye ni Janice sa GMA 7. Kung balik-Kapamilya si Janice, lipat-bakod naman sa Kapuso Network ang ex-husband niyang si John Estrada. Balitang kasama si John sa upcoming teleserye na pagbibidahan ni Alden Richards.

Per project ang kontrata ni Janice, kaya pwede siyang magpalipat-lipat ng network. Kung saan may offer, doon siya.

Ayaw

Kung nasa GMA7 na si John Estrada, siguro naman ay pormal na siyang maipakikilala ng anak niyang si Inah de Belen sa boyfriend nitong si Jake Vargas.

Posible ring magkasama silang mag-ama sa future project ng GMA. Isama na rin kaya si Jake? Ang malabong magkatrabaho ay sina John at Janice de Belen. Sa past interviews with her, tahasan niyang sinasabi na ayaw niyang maka-work ang kanyang ex-husband.

Balik-GMA

Balik-GMA7 sina Sunshine Cruz at Bing Loyzaga. Magkasama sila sa upcoming teleserye, “Karibal Ko Ang Aking Ina” na pagbibidahan nina Bea Binene at Benjamin Alves. Tampok din sina Zoren Legaspi at David Licauco na si Gil Tejada ang direktor.

Balik-GMA rin si Paul Salas. May tsikang diumano’y lilipat naman si Kylie Padilla sa ABS-CBN. Abang-abang na lang.

Marami nang Kapuso stars ang lumipat sa Kapamilya Network. Ano kayang reaction ng mga homegrown talents ng ABS-CBN?

Never inamin

Kung tama kami, si Jeremy Marquez lang ang inamin ni Alessandra de Rossi na first serious boyfriend niya. Before him, naging BF ni Alessandra sina Biboy Ramirez at Polo Ravales.

After Jeremy, nakarelasyon ni Alessandra si Sid Lucero. Then, si Marc Abaya. Nagulat ang press nang sabihin ni Alessandra sa isang presscon na single and available siya. Wala naman daw siyang inamin kahit noon pa na may BF siya.

Hinala ng press, break na sina Alessandra at Marc, although, never nilang inamin na may relasyon sila. Malihim si Alessandra sa kanyang lovelife na ayaw niyang pinag-uusapan.

Before her, may long-time girlfriend si Marc. More than ten years ang naging relasyon nila.

Kumusta naman kaya si Jeremy? Natuloy na kaya ang kasal nila ng former Kapuso star na si Gwen Zamora?

