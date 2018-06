DSWD eyes shelters for street kids

By Genalyn D. Kabiling

The Department of Social Welfare and Development is planning to establish barangay shelters for street children amid the government’s crackdown on “tambays” or idlers, including minors, loitering the streets.



Acting Social Welfare Secretary Virginia Orogo said they intend to look for vacant government lots or facilities to provide refuge for street kids under the proposed “Silungan ng Barangay.”

“Sa bawat barangay meron po kaming bago ngayong ilulunsad ng programa. Ito iyong tinatawag na-ming ‘Silungan sa Barangay.’ Ito po ay bagong programa kung saan kakaila-nganin namin ang tulong ng bawat mamamayan sa barangay,” Orogo said in a Palace press briefing.

“Nangyayari po ngayong marami na po ang nakatira sa kalsada na pamilya at marami na rin pong street children na nandidiyan ngayon sa kalsada so, ito po iyong inaayos namin sa kasalukuyan para po masagot natin iyong tinatawag nating mga mahihirap na nasa mga lansangan,” she added.

