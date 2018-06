Sikretong pangarap ni Alden ibinunyag

By Ruel J. Mendoza

Isa na nga si Alden Richards sa mga successful na actor ng kanyang henerasyon.

Ngunit sa maniwala kayo o hindi, may isang pangarap pa ang binata na hindi natutupad.



Alam niyo ba na matagal ng pangarap ni Alden ang makapag-portray ng isang superhero?

Ito ay dahil favorite action hero niya si Iron Man.

“Super fan ako ni Iron Man, so ‘yung isa sa mga secret dreams ko before was really to play a superhero role,” ani Alden nang makapanayam namin siya nitong huli.

Hindi lingid sa management ng GMA-7 ang pangarap na ito ng Pambansang Bae at dagli nga siyang kinuha para maging bida sa bago nitong action-fantasy teleserye na “Victor Magtanggol.”

Nagkaroon ng big reveal kamakailan para sa costume na gagamitin ni Alden para sa show sa “24 Oras.”

Ani Alden kakaiba raw ang feeling nang suotin niya ang kanyang superhero costume.

“Surprisingly ang ganda ng movement. Parang magaan siya isuot,” diin pa ni Alden.

Hindi raw madaling gawin ang hero costume ni Alden. Nilagay daw muna sa body cast ang aktor para tama ang hulma ng costume sa katawan niya.

Isang oras daw tumagal ito.

“Medyo masakit, pero para talagang tailor-made ‘yung costume,” sey pa ng aktor.

Nakailang trial looks daw muna ang costume bago ito na-approve, pero happy si Alden sa naging final look ng costume niya na Pinoy na Pinoy ang dating.

“Everything is purong Pinoy. It’s all Filipino talent, Filipino effort, blood, sweat, tears, all in one project. So ito ‘yun,” pagmamalaki pa ni Alden.

Ang iba pang cast members ng “Victor Magtanggol” na mula sa direksyon ni Dominic Zapata ay sina Janine Gutierrez, Jasmine Curtis-Smith, Eric Quizon, and John Estrada.

