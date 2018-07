Kris Bernal, may patikim

Patuloyang paghikayat ni Kris Bernal sa mga follow­ers niya sa social media na bisitahin ang bago niyang resto. Ito ay ang Ko­rean restaurant na House of Gogi sa Dapitan 55 Life­style Complex.



Aniya super worth it daw ito at personal ni­yang pinaghira­pan buuin ang mga putahe rito.

Well, mukha naman, dahil picture pa lang ay talagang nakakatakam na ang mga ito.

Patok na patok nga sa mga nakapunta na ang unlimited Korean barbecue ni Kris.

Tila kakaiba raw ang ginagamit na karne sa resto, malambot, very juicy at fresh na fresh!

Nagkakasakitan?

Pinabulaanan ni Valerie Concep­cion ang tsismis na nagkakatotohanan na raw sila ni Jean Garcia sa mga fight scenes nila para sa upcoming GMA After­noon Prime series na “Ika-5 Utos.”

Ayon sa mga ku­wento, unang week pa lang daw ng taping ng show, matindi na agad ang fight scenes ng dalawa na nagresulta diu­mano sa pag­kakapikunan ng mga ito.

Natawa na lang si Valerie ng usisain namin tungkol dito.

Aniya, “Okay kami ni Ate Jean. Actually, we al­ways ask each other af­ter the scene na ‘Are you okay? Pasensya na.’”

Dagdag pa ni Valerie ‘di maari ang pikunan sa ka­nila dahil professional sila at alam nilang trabaho lang ang lahat.

“Walang hard feelings talaga,” giit pa ng hot momma.

