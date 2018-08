DJ, hindi na nahihiya kay Kath

0 SHARES Share Tweet

By Rowena Agilada

Daniel Padilla kung saan sinabi niya kay Kathryn Bernardo na napu-poop siya. Facebook live ‘yun na marami ang nakapanood at kinantiyawan si Daniel ng mga kasama niya.

Parang wala lang ‘yun sa kanya na sinabi pang, “Bakit? Artista, hindi natatae?” Oo nga naman ! Porke ba artista, hindi na sila pwedeng mag-poop? Tao rin ang mga artista na walang ipinagkaiba sa mga kauring nilalang.

Komportable na talaga sa isa’t isa sina Daniel, mas kilala bilang DJ sa kanilang fans at Kath. Kung nagliligawan pa lang sila, may hiya factor pa ‘yun.

Kagaya sila nina Julia Barretto at Joshua Garcia na komportable rin sa isa’t isa. Inamin ni Julia, hindi siya nahihiyang umutot sa harap ni Joshua. Ututin daw kasi siya. Si Joshua naman, hiya-hiyaan pa kapag mauutot at lumalayo raw siya kay Julia.

Ang mga millennials talaga, ibang klase!

First time

For sure, most memorable at happiest birthday ever ni Sarah Geronimo ang kanyang 30th birthday. Nag-“alone” time sila ni Matteo Guidicelli sa Japan.

First trip ever nila ‘yun na silang dalawa lang. Sabi ni Matteo sa isang interbyu, first time nila ni Sarah to spend so much time together. It was unforgettable and hopefully daw, mangyayari pa ‘yun more often. Basta happy sila, go!

Kailan naman kaya ang wedding bells for Sarah and Matteo?

Alone time

Nag-“alone” time rin si Lovi Poe sa three-week US vacation niya sa Los Angeles. First trip abroad ng aktres na mag-isa lang siya. Aniya, nag-enjoy siya at maraming natutunan.

Akala raw niya’y hindi niya magagawang mag-isa. Carry pala niya. Marami siyang memorable experiences sa trip niyang ‘yun. Thankful si Lovi sa boyfriend niyang si Chris Johnson na hindi siya sinundan doon at nirespeto ang kagustuhan niyang mapag-isa muna sa kanyang US vacation.

Birthday girl

Nasa California, USA si Max Collins para sa celebration ng 13th Annual Adobo Festival sa Milipitas, California ngayong weekend. Bibisitahin din niya ang kanyang pamilya sa California.

Birthmonth ngayon ni Max, pero wala pa silang plano ng hubby niyang si Pancho Magno kung paano at saan sila magse-celebrate. Sa December ay 1st wedding anniversary nila. Hopefully, next year ay makapag-focus na sila sa kanilang baby project.

Sampung anak ang gusto ni Pancho. Carry kaya ‘yun ni Max?

Related

comments