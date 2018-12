My ‘manoy’ spews blood

1 SHARES Share Tweet

Hi Ms. Rica,

Ask ko lang po nag masturbate po ako isang araw and then my dugo po na lumabas bago pa po ako labasan. Ngayon po problema ko siya kasi parang nagkasugat sa loob si manoy sa sobrang friction apektado po pag ihi sobrang sakit po and si manoy medyo maga na po. Ano po ang gagwin ko? Need your help!

Bleeding Love

Hello Bleeding Love,

Salamat sa pagsusulat. Mukhang masyadong kang nagenjoy sa iyong pagmamasturbate. At siyempre, kung masakit na ang iyong nararamdaman ay hindi na ito masaya o pleasurable.

Kapag nakakaramdam kayo ng sakit at hapdi after ejaculation, kadalasan ay sign na ito ng infection sa iyong urethra. Ang urethra and dinadaanan ng iyong ihi at ejaculate. Pwedeng ito ay infection na tinatawag na urethritis at usually, ang symptoms nito ay masakit na pagihi, masakt na erection ni manoy, o kaya ay discharge mula kay manoy.

Kung dugo na ang nakikita mong lumalabas, ay pwedeng indication na ito ng mas lumalalang impeksyon. Iba’t iba ang pwdeng cause ng urethritis – pwedeng UTI o urinary tract infection, o kaya ay sexually transmitted infections (STI) tulad ng chlamydia, at gonorrhea. Maari ring mapunta sa iyong bladder, kidneys, prostate or testes ang infection na ito, kaya mas makakaigi kung ito’y maagapan na.

Mas makabubuti rin na ikaw ay magpatingin sa doktor para ma-assess niya ang sugat na sinasabi mo. Kung ito ba ay laceration lamang dulot ng matinding pag mamasturbate o baka symptom na ito ng mas malalim na impeksyon. Mas makakaigi rin na ipagpahinga mo muna ang iyong paglalaro kay manoy hanggang hindi ikaw gumagaling ng tuluyan. Iwasan mo rin muna ang pakikpagtalik sa iba ng walang proteksyon. Maaari kasing mahawaan mo ang iyong partner.

Sa pag galing mo naman, I suggest na dahan dahanin ang pag mamasturbate para hindi ikaw masugatan. Pwede ka rin gumamit ng iba’t ibang lubricant para hindi masyadong mapakaskas si manoy sa iyong kamay. Huwag mo ring kalilimutan na gumamit ng condom kung makikipag sexy time sa iba para makaiwas sa mga ganitong impeksyon! Good luck and be safe! #takeitfromthesexymind

With lust and love,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, you may message me at www.facebook.com/TheSexyMind

(Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Marriage Counselor, and, Sex and Relationships Therapist. She comes out as the Resident Psychologist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.)

Related

comments