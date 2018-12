Tony Labrusca, nasuntok!

INAKUPO! Napakadelikado naman pala mag-mall show ngayon. Ito nga at nasuntok ng isang over-eager mall guard ang poging si Tony Labrusca matapos mag-show sa isang mall show sa Tanauan, Batangas.

Base sa isang video footage na kumalat sa social media papalabas na sa venue si Tony ng mangyari ang insidente. Todo sunod kasi ang mga fans at sa kaguluhan mukhang hindi nakapagpigil ang guwardiya at nagpakawala ng suntok. Eh si Tony ang tinamaan! Bagsak ang binata sa lakas ng sapak.

Nang kumalat na ang balita, nilinaw ni Tony na hindi siya nasaktan. Inabswelto rin nito ang guard.

“Hey guys, I noticed a lot of you are worried about me getting punched in the face in my last mall show. I’m totally okay. I know the guard didn’t mean it. Thanks to everyone for being so thoughtful,” aniya. (DELIA CUARESMA)

