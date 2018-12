Pregnant sex is safe

Hi Ms. Rica,

Buntis po ako ngayon at palagi po akong nalilibu­gan. Normal lang po ba ‘yun? Natatakot po ako makipag sex sa asawa ko kasi baka daw masaktan ung baby. Totoo ba ‘yun? O may mga posisyon ba na puwede namin gawin? Sabi ng asawa ko itanong ko daw po sa inyo. Sana po masagot niyo ito para mabasa niya. Salamat po.

Baby Bump

Hi Baby Bump,

Ang pagiging malibog ay normal lang na kasama sa pagbubuntis dahil sa surge of hormones na nararamdaman ng katawan mo ngayon.

Ang pakikipagtalik habang buntis, normally, ay OK lang kung hindi maselan ang iyong pregnancy. Pero kung ikaw ay nagsspotting or kaya ay nilagay sa bedrest ng iyong doctor, ay kailangan mo itong iwasan.

Pero kung healthy naman ang iyong pagbubuntis ay hindi mo kailangan magworry about satisfying your sexual urge! Go lang ng go!

Kahit anong posisyon basta kumportable ka ay okay lang gawin. Pero kapag lumalaki na ang iyong tiyan ay baka mahi­rapan ka nang gawin ang iba.

Pwede mong i-try ang pag-spoon or going side-by-side para hindi ka mangawit. Pwede niyo rin namang gawin ang woman-on-top o ikaw ang nasa ibabaw para kontrolado mo ang pace at iyong pagh­inga.

Minsan kasi, mahirap nang nakahiga on your back kapag malaki na ang iyong tiyan. Kung dumating ang oras na hindi mo na kaya makipag-inteercourse sa iyong asawa, pwede na­man kayong magforeplay lang. Hindi naman kailangan all the way para masatisfy niyo ang isa’t isa!

Pero kahit na relatively safe ang pakikipagsex kung ikaw ay may healthy pregnancy, kail­angan din ay maging maingat sa ibang mga bagay.

Isa na rito ang pagsisigurado na hindi ka nag-iintroduce ng bacteria galing sa iyong anal area sa iyong vagina. Maaari kasi itong pagmulan ng infec­tion na pwedeng makaharm sa inyong dalawa ng baby mo. Kailangan din na siguraduhing malinis ang iyong vaginal area after intercourse.

Sabihin mo sa asawa mo na hindi totoong masasaktan o matatamaan niya si baby kapag kayo ay nagtalik. Hindi mararamdaman ni baby ang kaniyang manoy dahil protek­tadong protektado si baby sa loob. Kaya hindi niya kailan­gan magaalala na masasaktan si baby.

Ang importante ay masat­isfy ka niya!

Good luck!

With love and lust,

Rica

