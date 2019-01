Hiwalay na?

NAG-BREAK nga ba si Ryza Cenon at Pocholo Barretto?

Maugong ang haka-haka makaraang mapansin ng marami na tila nag-unfollow-han sa Instagram ang dalawa.

Ang matindi, tila binura na rin ni Ryza ang mga ritrato ni Pocholo sa kanyang feed.

Nakupo!

Makahulugan ang recent post ni Ryza tungkol sa 2018.

Aniya, “Thank you God for everything in my life. The good and the bad. Some were blessings and some where lessons.”

Hmmm, lesson na nga lang ba sa buhay niya si Pocholo?

Take note ang last post ng dalawa na involved ang isa’t isa ay ang trip nila to Japan with Angelica Panganiban and friends, early December.

Hay, naku. Kung may pinagdadaanan ang dalawa sana maayos agad at pronto! Hindi na sila bumabata ano?

Besides, mas talo si Pocholo. Super yummy kaya si Ryza.

Yummy daw, o. Charot! (DELIA CUARESMA)

