Kathryn Bernardo, mabubuntis?

EVERY year na lang yata ay hinuhulaang mabubuntis itong si Kathryn Bernardo. Actually, kung nagkatotoo lahat ng hula sa kanya, baka nakadalawa o tatlong anak na si Kathryn.

This year, hinulaan na naman si Kathryn na mabubuntis. Wala na bang bagong maihula kay Kathryn at paulit-ulit na lang? Eh, sablay naman parati ang hula.

Isa pa, buntis agad, eh wala pang kasal na pinag-uusapan sila ng boyfriend niyang si Daniel Padilla?

Persistent

Persistent ang rumor na diumano, pregnant si Julia Montes kahit pinabulaanan na ito ng kanyang management team.

May mga nagsasabi nga na kung totoong hindi siya buntis, bakit daw hindi pa siya bumabalik ng Pilipinas para magpainterbyu kaugnay sa isyu. May mga nag-iisip naman na baka raw nasa Germany ang dalaga ay doon na siya manganganak.

Magpapakasal na?

May nanghula naman kay Jennylyn Mercado na diumano, pakakasalan na siya ng kanyang mahal. Sino pa ba kundi si Dennis Trillo?

Wait and see na lang kung may wedding bells this year for Dennis and Jen.

Sa mga interbyu kay Dennis, sinasabi niyang si Jen na talaga ang “the one” for him. Kapag tinatanong siya tungkol sa kasal, sinasabi niyang papunta na roon ang kanilang relasyon.

Magkasosyo na nga sila sa cookie business ni Jen at nagtayo (o magtatayo?) sila ng shop kahit open kitchen pa lang muna. Paghahanda na kaya ‘yun para sa kanilang future together?

Inaabangan

Inaabangan din ngayong 2019 kung magpo-propose na si Luis Manzano ng kasal kay Jessy Mendiola. Kinaiinipan na ang wedding proposal ni Luis sa kanyang girlfriend na ang pakiyeme niya, ayaw niyang madaliin si Jessy sa pagpapakasal nila. Hindi pa raw ito handa dahil marami pang gustong gawin si Jessy.

Owwsss??? ‘Yun nga kaya ang totoong dahilan? Hindi naman siguro tatanggi si Jessy sakaling alukin siya ni Luis ng kasal ngayong 2019. Ano pa ba ang hahanapin ni Jessy sa kanyang BF? Husband material ito at tiyak magiging good provider sa pamilya. Good catch si Manzano.

