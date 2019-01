Am I over-sexed?

Dear Ms. Rica,

Posible po bang maging “over-sexed?” Paano po ba masasabi kung nasobrahan sa sex ang isang tao? Nag-se-sex po kami ng girlfriend ko dalawa hanggang tatlong beses isang linggo. Minsan pa nga po ay sunod sunod na araw. May mali po ba dito?

Overjoyed

Hello Overjoyed,

Medically speaking, walang eksaktong definition ang “over­sex” at wala ring number na makakapagsasabi kung ikaw ay nasosobrahan na dito.

Iba-iba kasi ang sex drive at libido ng bawat tao. Iba-iba rin ang preferences ng mga tao when it comes to sex, depende sa values, religion, culture, ng isang individual.

Ang frequency ng pakikipag-sex ay depende sa inyong mag-partner. Kung pareho naman kayong nag-eenjoy sa kung gaano kadalas kayong nag-sesexytime, ay wala naman itong kaso.

Sex, when it’s consensual and mutually pleasurable, is actually a healthy activity!

According to studies, kapag madalas ikaw na nakikipag-sex (responsibly), pwede itong makatulong sa iyong katawan at makapagpababa ng iyong risk for cardiovascular issues.

Paano nga ba masasabi kung ikaw ay “nasosobrahan” na at hindi na nagiging healthy ang iyong sex life? Mayroong iba’t ibang aspeto na dapat mong tignan tungkol sa iyong sarili:

– Ikaw ba nabo-bother o nagui-guilty dahil sa dalas ng iyong sexy time? Does you sex life cause you significant distress?

– Hindi ka ba nakakapag-func­tion ng normal sa araw-araw? Hindi ka na ba nakakatulog ng maayos? Hindi ka ba nakaka­pagtrabaho ng maayos? Hindi mo na rin ba naeenjoy ang iyong sarili?

– May mga nasasaktan ka ba sa dahil sa iyong sex life? Hindi ba sang-ayon ang iyong partner sa dalas ng iyong sexy time?

Kung “oo” ang sagot mo sa mga tanong at ang sex life mo ay nagiging hadlang na sa iyong pang-araw araw na buhay at na­kakaapekto na sa iyong mental, emotional, at physical health, pwede itong maconsider na “sexual compulsion.”

Para matugunan ito, maaaring makatulong kung babawasan mo ang sexy-time o kaya ay magpatulong ka sa isang pro­fessional.

Pero kung wala namang nag­iging problema sa iyong overall health and well-being, pati na rin sa iyong partner ay walang mali sa pagkakaroon ng bloom­ing at masayang sex life, kaya ienjoy mo lang ito! Sabi nga, don’t worry, be happy…and be safe!

With Love and Lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, you may message me at www.facebook.com/TheSexy­Mind or DM me at IG and Twitter @_ricacruz.

Biography: Rica Cruz is a Li­censed Psychologist, Marriage Counselor, and, Sex and Rela­tionships Therapist. She comes out as the Resident Psychologist on Boys’ Night Out every Thurs­day night on Magic 89.9.

