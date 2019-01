Carlo, Angelica friendship nanganganib?

HOW sad naman na dahil lang sa isang netizen ay mukhang masisira ang beautiful friendship nina Angelica Panganiban at Carlo Aquino.

Ina-unfollow ni Angelica sa socmed si Carlo para raw sa ikatatahimik ng lahat.

Bakit kaya affected much sa isang basher/ bully si Angelica?

Ang nakakapagtaka, walang reaction si Carlo dito. Wala siyang reaction sa pag-unfollow sa kanya ni Angelica at tahimik din siya sa pambubully ng netizen kay Angelica.

Deadma rin si Carlo sa mga pahiwatig ni Angelica na kesyo gusto na niyang mag-asawa this year. Na kesyo gusto na niyang magka-baby.

Why so quiet Carlo? Bakeet?

Marami pa naman ang natutuwa at kinikilig sa beautiful friendship nina Carlo at Angelica. Marami ang umaasang magiging together forever na sila. Pero mukhang “nganga” ang lahat dito!

REUNITED

After 10 years, reunited sina Yasmien Kurdi at Dion Ignacio. Both are happy and excited na muli silang magkakatrabaho sa upcoming series ng GMA7, “Hiram na Anak.” Huling nagkatambal sina Yasmien at Dion sa afternoon series na “Saan Darating Ang Umaga.”

Pareho silang produkto ng “Starstruck” reality search. Ngayon ay may asawa’t anak na si Yasmien. Ewan lang si Dion kung may sarili na rin siyang pamilya ngayon.

Makakasama nila sa upcoming series sina Paolo Contis, Lauren Young, Maey Bautista, child star na si Leanne Bautista, atbpa. Si Gil Tejada ,Jr. ang direktor. Huling napanood si Yasmien sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka” with Mike Tan.

RECORDING ARTIST NA

Recording artist na rin si Ken Chan at kamakailan ay pumirma siya ng recording contract sa GMA Music para sa duet nila ni Rita Daniella ng “Almusal.” Patok sa netizens ang tandem nila sa “My Special Tatay” at may ilan pang gumagaya sa karakter ni Ken bilang Boyet.

Natutuwa siya na tinatawag siyang Boyet ng mga nakakakita sa kanya sa public places.

Maganda ang pasok ng 2019 kay Ken na bukod sa lalong gumaganda ang kuwento ng “MST,” natupad ang dream niyang maging recording artist. Ready na ang next single niya na follow-up sa “Almusal.” Soon ay magkakaroon siya ng music video.

Maaaring i-download ito sa Apple Music, iTunes, Spotify.

