Tsikboy na actor may breath problem

KALAT na sa apat na sulok ng showbiz ang problema ng isang young actor na exclusive sa isang tanyag na TV network.

Iniiwasan nga daw itong young actor na cute at may magandang pangangatawan na makapareha ng ibang artista lalo na kapag may kissing scenes dahil sa baho ng hininga nito.

Hindi raw makapaniwala noong una ang source namin dahil mukhang malinis naman ang aktor pero napatunayan daw nila ang malungkot na katotohanan sa likod ng tsismis na ito nang minsang makasama ito sa isang proyekto ng isang kaibigang ak­tres.

Muntik daw masuka ang aktres makatapos kuhanan ang kanilang kissing scene dahil sa baho ng hininga ng aktor. Buti na lang daw at nakapagpigil ito.

Sinubukan daw ng ilan na gumawa ng intervention sa pamamagitan ng pakikipagusap sa manager ng aktor pero tila napasama pa ito dahil turan ng manager sinisiraan lang daw nila ang kanilang alaga.

Sana magising sa katotohanan ang aktor at ang manager nito bago mahuli ang lahat. May bago pa naman proyekto itong aktor at tiyak naming hindi palalagpasin ng kanyang leading lady ito kung sakali dahil kilala ito na may katarayan.

Clue? Maputi at diumano’y tsikboy itong aktor na umuulit ang pangalan. ‘Yun na! (DELIA CUARESMA)

