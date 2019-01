Alden Richards’ travel goals

KASAMA ang pag-travel sa iba’t ibang lugar sa mundo ang gustong gawin ng Pambansang Bae na si Alden Richards para sa taong 2019.

Nabanggit nga niya na ang dalawa sa pinak­agusto niyang puntah­an ay ang Iceland at Croatia.

Gusto raw kasing puntah­an ni Alden ang set ng sikat na HBO series na “Game Of Thrones” na matatagpuan sa Dubrovnik, Croa­tia.

Pahayag ni Al­den, “Dun nila gina­gawa ‘yung mga ek­sena for Westeros (one of the four continents in the series). Gusto ko makita ‘yung King’s Landing.”

Obviously, big fan si Alden ng naturang series na magpa-final season na sa taong ito.

Sa katunayan, may mala-king collection ng “Game of Thrones” toy figurines si Al­den na ang iba ay regalo pa sa kanya ng mga fans.

Dahil sa malaking collection niya ng “Game of Throne” characters at Marvel hero char­acters, balak na mag­paga­wa ni Alden ng isang under­ground glass chamber para doon niya mape-preserve ang mga collection niya.

“Ang balak ko na lang po kasi gawin is to get the lot beside our house, and then extend the house para dun na din po malapit. (Pero) under negotia­tion pa po ito,” sey ni Alden.

Anyway, nakapag-research na raw si Alden ng puwedeng tour sa Croatia at meron siyang nahanap na pitong klaseng tours. Isa rito ay ang Daily Tour Dubrovnik na magsisimula sa Arboretum Trsten, kunsaan makakapaglakad ka sa King’s Landing.

Aniya, the package, which includes transfers, an English-speaking tour guide, and tick­ets to Arboretum, Lovrijenac, and Lokrum Island ay nagkaka­halaga lang ng costs 130 € or or P7,802.

Eh sa laki ng kinikita ni Alden, we’re sure mani lang sa kanya ito. (RUEL J. MENDOZA)

