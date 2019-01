Sino si Boobay?

1 SHARES Share Tweet

SI Direk Cesar Cosme pala ang nagbigay ng pagkakataon sa komedyanteng si Boobay para makapasok sa showbiz.

Magaling magpatawa si Boobay. Tama lang na bigyan siya ng break ni Direk Cesar.

Pero sino nga ba si Boobay behind the wig and makeup?

Norman Balbuena ang tunay na pangalan ni Boobay at taga-San Marcelino, Zambales siya. Nag-aaral pa siya sa St. Louis University sa Baguio nung una siyang sumabak sa showbiz. Even then, mahilig na daw siyang mag-impersonate ng mga celebrities.

Aniya nagsimula ang lahat ng minsan nalaman niya na naghahanap ng talents ang GMA. Kaagad daw siya nag-audition sa pag-uudyok na rin ng kanyang mga supportive friends.

Sa pamamagitan ng LBC, ipinadala niya at ng isang friend ang audition video niya.

Sa GMA, nakilala niya si Direk Cosme at dahil hawig daw siya ni Ethel Booba, Boobay ang ibinigay na screen name niya.

Isinama siya ni Direk Cosme sa iba’t ibang programa ng GMA hanggang unti-unti siyang nakilala.

NAGPAHINGA

Nawala sandal si Boobay sa TV dahil tinapos niya ang kanyang pag-aaral. Si Direk Cosme rin ang giya upang makabalik siya. Aniya tinawagan daw siya nito minsan at binigyan ng proyekto at tuloy tuloy na siya.

Sa Kapuso stars, naging close friend ni Boobay si Marian Rivera. Noong na-stroke siya a few years ago, si Marian ang sumagot sa hospital bills niya.

NO PROBLEM

May bagong show ngayon si Boobay. Kasama niya rito ang komedyanteng si Super Tekla.

No billing problem ang dalawa sa “The Boobay and Tekla Show.”

Ani Tekla, nauna namang nag-showbiz sa kanya si Boobay, kaya hindi isyu sa kanya kung nauna ang pangalan nito sa title ng show.

AYAW SA MADILIM

Romeo Librada ang tunay na pangalan ni Tekla. He’s 37 years old, mula sa North Cotabato na aniya, sa bundok nakatira ang pamilya nila. Walang kuryente, kaya madilim ang lugar.

Ito raw ang dahilan kung kaya’t noong high school siya, nagpunta siya sa Manila para makipagsapalaran. Ayaw na raw niyang manatili sa madilim na lugar.

Nguni’t naging madilim ang karanasan niya sa Manila. Tinamaan daw siya ng depression hanggang sa malugmok siya to the point na naging taong grasa siya.

SECOND CHANCE

Suwerte si Tekla at nabigyan siya ng second chance in life ng mapasok ang mundo ng showbiz through “Wowowin.” Ang host ng show na si Willie Revillame ang mismong nangulit sa kanya. Hanap daw nito ang isang nakakatawang bakla. Kahit hindi naman siya totoong bakla at may anak at girlfriend pa, tinanggap ni Tekla ang offer.

Related

comments