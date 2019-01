Lonely but horny

2 SHARES Share Tweet

Hi Ms. Rica,

Kasal na po ako pero ang husband ko ay isang seaman. Madalas po siyang wala, kaya madalang din po ang aming sexy time. Kapag wala po siya at nararamdaman ko ang tawag ng laman, hindi ko po alam ang gagawin at natataranta po ako. Hindi po kasi ako kumportable sa pagsasariling sikap. Nandidiri po ako doon. Mayroon po bang ibang paraan para mawala ang feeling ng “kati?”

Ayaw ng Kati

Hello Ayaw Ng Kati,

Normal lang na maramdaman mo ang feeling ng “kati” o pagkasabik sa iyong asawa – parte yan ng pagiging tao. Kung gusto mong maibsan ang ganitong pakiramdam kapag wala ang iyong asawa nang hindi nag-mamasturbate o nagsasariling-sikap, kailangan ay maghanap ka ng ibang mapagtutuunan ng pansin at mapaglalabasan ng iyong sexual energy.

Ilan sa mga gumaganang strategy ay ang pag-yoyoga o pag-memeditate. Kapag ikaw ay nalilibugan, pwede kang tumigil at ibaling ang focus sa paghinga ng dahan-dahan. Ang gawaing ito ay nakakapagrelaks ng iyong pagiisip at pangangatawan para mawala ang sexual tension na iyong nararamdaman.

Kung hindi para sa iyo ang pag-yoga o pag-meditate, pwede ka rin namang mag-exercise! Maraming nagsasabi na kapag sila ay nakakaramdaman ng pagka-libog ay itinatakbo na lang nila ito o di kaya ay inilalabas nila sa pamamagitan ng pagpunta sa gym. Minsan, kahit simpleng pagjojogging o pag-jumping jacks ay pwede na. Hindi lang ito nakakatanggal ng sexual tension, nakakapagpapayat pa! Kung ikaw naman ay mahilig kumanta at sumayaw, pwede mo rin itong gawin bilang distraction! Bonus pa na ang mga activity na ito ay nakakapagrelease ng hormones na makakapagpasaya sayo.

Ang iba pang pwedeng makatulong kapag namimiss mo ang iyong asawa ay ang pagiging busy kasama ang mga kaibigan. Lumabas ka at makipag-halubilo. Pwede kayo mag-mall, manood ng sine, o kahit mag window shopping lang. Ang mahalaga ay nadidistract mo ang iyong sarili at nailalabas mo sa pamamagitan ng ibang gawain ang tensyon at lungkot na nararamdaman mo kapag wala ang iyong asawa.

Hope this helps!

With love and lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, you may message me at www.facebook.com/TheSexyMind

(Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Marriage Counselor, and, Sex and Relationships Therapist. She comes out as the Resident Psychologist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.)

Related

comments