Defensive much?

HINDI masaya itong si Andi Eigenmann kapag pinupuna ang kanyang pagdadalantao sa ikalawang pagkakataon sa labas ng matrimonya.

Alam ng lahat na may anak si Andi na babae kay Jake Ejercito, anak ng dating Pangulong Erap na dati niyang sweetheart.

Kamakailan, ginulat ni Andi ang followers sa socmed ng inanunsyo niya na buntis na naman siya, this time sa unang anak nila ng boyfriend na si Philmar Alipayo, isang surfer.

Siyempre pa may mga sumawsaw na netizens dito.

Una na nga rito ang isa na nagsabing “sayang” daw ang aktres dahil buntis na naman pero hindi pa kasal.

Hindi nagustuhan ni Andi ang kuda ng netizen.

Maanghang na sinagot niya ito. “You are in no place to tell me how I should lead my life. More so, tell me that I am ‘sayang’ because I am happily pregnant at 28 yo.

“I don’t expect nor intend for everyone to be pleased by how I see life, but your negativity is very unnecessary and you may feel free to click unfollow.”

Tila natauhan naman ang dalahirang netizen at nag-eksplika ito na fan daw siya ni Andi at gusto raw niya ay forever na sila Philmar.

Muling nagkomento si Andi.

Aniya, hindi isyu sa kanya ang pagkakaroon ng ibang opinyon ng ibang tao sa buhay niya.

“I called you out because it’s such a shame when women bring other women down. Not because I am angry,” diin niya.

May isa pang netizen na inokray si Andi.

Nagtanong kasi ito kung sino ang ama ng dinadala ni Andi at kung kasal na ba ang aktres.

Sagot ni Andi: “You needn’t be confused about not understanding the life of a person you absolutely do not know.”

Okay, fine! (DELIA CUARESMA)

