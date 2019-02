Wala nang balikan?

1 SHARES Share Tweet

HOW true na may bagong love na si Harlene Bau­tista? May tsika kasi na diumano, isang dating kasama niya sa defunct youth-oriented show na “That’s En­tertainment” ang nagpapasaya at nagpapakilig ng puso ni Harlene ngayon. Sino kaya ‘yun?

Well, nauna ng nagkaroon ng bagong karelasyon ang ex-husband niya na si Romnick Sar­menta matapos ang kanilang hiwalayan last year. Isang non-showbiz girl diumano ang girlfriend ngayon ni Romnick.

Sa isang interbyu kay Harlene, sinabi niyang pareho silang open ng kanyang estranged husband sa pag­kakaroon ng bagong karelasyon. Na­pag-usapan nila ‘yun noong nag-desi­syon silang maghiwalay.

Aasikasuhin na ni Harlene ang pagpa-file ng annulment ng kasal nila ni Romnick. Mukhang wala na talagang balikang mangyayari sa es­tranged couple na tatlong beses pang nagpakasal.

ITINANGGI

Itinanggi ni Karla Estrada na nag-break, nag cool-off o nagkaka­labuan sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Walang ganu’n, ani Karla sa mga nakausap na entertainment writ­ers. Hindi raw big deal ‘yun dahil alam niya ang tunay na namamagitan sa relasyon ng kan­yang anak at ni Kathryn.

Itinanggi rin ni Karla na nag-propose ng kasal si Daniel kay Kathryn noong nasa Japan sila.

Ayon pa kay Karla, humingi ng bakasyon ngayong February si Daniel sa management ng ABS-CBN. Si­nusulit niya niya ‘yun dahil next month ay mag-uumpisa na siya mga gagaw­ing proyekto. Magiging super busy na naman ang schedule ni Daniel.

LANTARAN NA

Mukhang hindi na itinatago nina Maine Mendoza at Arjo Atayde ang special friendship na namamagitan between them. Since inamin ni Arjo na exclusively dating sila ni Maine, marami ang naniniwalang more than friends sila.

Matapos mabalitang nagkita sila sa USA, pagbalik nila sa Pilipinas ay dumalo naman sina Maine at Arjo sa appreciation party para sa box-office success ng “Jack Em Popoy: The Pu­liscredibles” na entry sa 2018 Metro Manila Film Festival. Kasama sa cast sina Maine at Arjo, kaya hindi kataka-takang ‘andun sila sa nasabing af­fair.

Hinihintay na lang ang pag-amin nina Maine at Arjo sa estado ng kanil­ang relasyon. Mukha namang happy sila sa isa’t isa, kaya sana’y tanggapin na lang ng AlDub fans.

Related

comments