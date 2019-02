Umihi, tumalon para hindi mabuntis

1 SHARES Share Tweet

Hi Ms. Rica,

Avid reader po ako ng column ninyo da­hil madami po akong natututunan.Tanong ko lang po, pwede po bang mabuntis kung hindi lahat ng sperm ay naipasok. Kasi po after sex, umihi po siya at tumalon-tal­on, pero meron pa rin pong nakapasok. Puwede po ba siyang mabuntis?

JumpMan

Hello JumpMan,

Maraming salamat sa pagbabasa ng column.

Natutuwa ako at mad­ami kang natututunan tungkol sa sex sa pa­mamagitan ng pagbabasa ng column ko.

To answer your ques­tion, puwedeng mabuntis ang babae kahit hindi la­hat ng sperm ay naipasok sa kanya. Hindi totoo na nakaka-avoid ng pagig­ing buntis ang pagihi o pagtalon pagkatapos ng sexy time.

Basta’t may sperm na pumasok sa vagina ng babae ay may chance na mabuntis ito. Bakit? Though it takes five min­utes for a sperm to travel six hours once inside the vagina, mabilis ang paglabas nito sa katawan ng lalake (mga 45 kilome­ters per hour).

At bawat millileter ng iyong semen ay may la­mang 100 to 200 million sperm. Sa milyon milyon na ito, iisa lang ang kail­angan para mabuntis ang babae. Isa lang.

So kahit may lumabas na sperm kapag umihi at tumalon ang babae, mayroon pa ring matitira sa loob na puwedeng makafertilize ng egg.

Para makasiguradong hindi siya mabubuntis, baka mas makakabub­uting gumamit kayo ng birth-control. Puwedeng condom, puwedeng pills, puwedeng injectibles, pwedeng IUD.

Madaming pang ibang paraan para mapigilan ang pagbubuntis and at the same time, nakaka­pag-sexy time pa rin kayo at na-eenjoy ang isa’t isa. Kung gusto mo ng tulong, puwede kayo pu­munta sa health center at makakakuha kayo ng impormasyon doon.

Good luck!

With Love and Lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, you may message me at www.facebook.com/TheSexy­Mind or DM me at IG and Twitter @_ricacruz.

Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Marriage Counselor, and, Sex and Relationships Therapist. She comes out as the Resident Psycholo­gist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

Related

comments