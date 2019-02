Megan at Mikael, 7 years na

PITONG taon na ang relasyon ni Miss World 2013 Megan Young sa Kapuso actor na si Mikael Daez at nag-throwback ang actress-beauty queen via Instagram tungkol sa unang pagkakataon na nagkakilala sila ng aktor.

“The first time we met, we were backstage for an event. He was modelling and I was hosting. I was feeling a bit down and the venue was a bit chilly – which he probably noticed and innocently lent me his jacket. We didn’t really talk much that night but his gesture left a lasting impression,” kwento ni Megan.

Kelan lang pala ay nag-renew ng kanyang kontrata with GMA si Megan at excited na itong magsimula sa bago niyang teleserye. Huli siyang napanood sa “The Stepdaughters.”

“Gusto kong gumawa ng romantic comedy na teleserye. Never pa kasi akong naka-experience na mag-romcom. It’s always been drama talaga. Kaya sana, wish ko lang, isang nakakatuwa at nakakakilig na romcom ang gawin ko.”

Sa buwan ng March and April ay may biyahe sila ni Mikael. March ay nasa isang beach sila at sa April naman daw ay sa Iceland.

“Sana payagan kami. Inaalam ko pa ang schedules ko. Kung hindi pa ako mag-start ng new series, hopefully payagan nila ako to travel with Mikael,” pagtapos pa ni Megan. (RUEL J. MENDOZA)

