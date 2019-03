Prangka

WALANG patumpik-tumpik na sinagot ng aktres na si Mylene Dizon ang tanong ukol sa kanyang pagbabalik sa GMA-7.

Marami kasi ang nabigla nang malaman na kasama siya sa cast ng “Sahaya,” ang bagong primetime offering ng Kapuso Network eh, parang kailan lang ang dalas niyang mapanood sa Dos.

Natawa si Mylene sa pang-i-intriga na tila baga kinikwestiyon ang kanyang loyalty.

Aniya trabaho lang, walang personalan.

“It’s a small world and a very small industry. Everybody needs money for tuition fees,” sey niya sabay halakhak.

Nilinaw ni Mylene na wala siyang sinagasaan dahil wala naman daw siyang exclusive na kontrata with both networks.

Ika nga niya legal na pamamangka sa dalawang ilog ang ginagawa niya.

Masaya si Mylene sa GMA na aniya “very welcoming” daw.

“It’s very comfortable. It’s welcoming. It’s not like I’m in a strange place. Parang hindi naman ako nagpunta sa Mars,” diin niya.

Huling napanood ang 44-anyos na aktres sa GMA noong 2015 via “Once Upon A Kiss” starring Bianca Umali and Miguel Tanfelix.

Coincidence naman na sa kanyang pagbabalik ay sa show uli na pinagbibidahan ng dalawa.

“Oo nga eh, parang reunion lang kami. It’s nice,” ani Mylene.

May plano ba siya mag-stay as Kapuso?

Natawa muli si Mylene. Aniya, “Hindi ko alam. Let’s see.”

‘Yun na. (DELIA CUARESMA)

