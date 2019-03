Ayaw pang maging lolo

INAMIN ni Zoren Legaspi na mas tutok siya sa kanyang anak na lalake na si Mavy kesa sa babaeng kambal nito na si Cassy.

Marami raw dahilan kung bakit mas strict siya rito dahil ayaw niyang makabuntis ito ng maaga.

Kuwento ni Zoren, binabantayan daw niya ang IG post ng kambal nila ni Carmina Villarroel. Kapag may nakita siyang inappropriate na post nila Mavy at Cassy, pinapa-delete daw niya ang mga ito.

“Wala naman akong worry kay Cassy kasi mahiyain ‘yan. Tsaka hindi siya basta-basta nakikipag-usap sa hindi niya masyadong kilala. Si Mavy kasi, he’s more approachable kasi mabait at madaling kaibiganin.

“Ang worry ko sa batang ‘yan is masyadong lapitin ng mga babae. Hindi ko gusto na may pino-post siya na niyayakap niya ang girl. Okey lang ‘yung akbay na kaibigan, pero iba na ‘yung naka-wrap ang mga arms mo sa babae, eh.

“I know that he’s 18 pero mas kailangan mag-ingat siya. Siyempre, alam ko ang ganyang edad kasi dumaan ako diyan at dahil lalake, maraming puwedeng mangyari lalo na kapag may mga babae sa paligid,” diin pa ni Zoren.

Dahil sa pagiging strict niya sa kambal, nababansagan tuloy siyang stage father.

“Nakakatawa kasi stage father daw ako. I don’t want to be called a stage father pero mahirap na ‘yung masyado kang maluwag sa mga anak mo dahil hindi sila matatakot sa iyo, eh. Kapag masyado ka namang mahigpit, magrerebelde.

“I want to trust Mavy kapag sinabi niya na he knows what’s right and wrong and that he’s being careful. Pero hindi pa rin mawala sa amin ni Mina, lalo na sa akin, na mag-alala kasi ang guwapo ni Mavy, eh. Maraming maghahabol diyan! Kanino ba kasi nagmana? Ayoko pang maging lolo!” sabay tawa ng malakas ni Zoren. (RUEL J. MENDOZA)

