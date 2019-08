Angelica Panganiban may attitude?

MULING nag-ingay sa social me­dia si Angelica Panganiban.

Ito ay dahil diumano sa pagka­karoon niya ng “attitude.”

Ang siste, humingi lang na­man pala ng pagkain ang aktres sa set ng pelikulang ginagawa niya ngayon.

Dahil sa pagsabing may attitude siya, nag-tweet ang aktres: “From now on. Hindi na ko magha­hanap ng pag­kain sa shoot. Attitude pala ang tawag dun. Sorry ha? Nahihiya ako sa inyo. (Nag alok naman kasi ng kape).”

Pahabol pa niya: “Haha. Mali ako. Dapat daw pumun­ta ako sa trabaho na busog. At ka­pag sinabing tumayo ka sa isang sulok, sumunod ka! kung hindi, may attitude ka.”

Nakahanap ng kakampi si An­gelica sa maraming netizens. Nasa katwiran naman daw ang aktres sa paghingi nito ng makakain dahil dapat may pinu-provide na pagkain ang production sa kanilang mga kinu­kuhang artista.

Ani nga ng isa, “Nag-alok ng pakape, wala man lang kasamang biskwit? Pang-lamay lang. Kung may pashoot – may palamon dapat.”

Dagdag naman ng isa pa, “Di ka na-inform na bring-your-own-baon pala.”

At isa pa, “Nothing wrong to ask for food. Da­pat mayroon kakainin kasi sigurado may magugutom, it is just how people interpret it that makes it ‘an at­titude.’” (RUEL J. MENDOZA)

