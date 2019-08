Sunshine Cruz, natakot

ISA si Sunshine Cruz sa mga ce­lebrity na hindi sang-ayon na pa­layain si former Calauan, Laguna mayor Antonio Sanchez.

Gumanap si Sun­shine bilang Ei­leen Sarmenta, rape-slay victim ni Sanchez sa pe­likulang “Human­da Ka Mayor: Bahala Na Ang Diyos.”

Ani Sunshine sa socmed, sobrang natakot siya noong gawin niya ang pelikula. Sobrang galing daw kasing umarte ng yumaong aktor na si Dick Israel bilang Mayor Sanchez na parang naging makatotohanan na ang rape scene niya.

“To those people saying that Sanchez deserves to be freed, think twice. Nakakatakot malaman na may ganyang klase ng tao na never nagkaroon ng remorse na maaaring malayang makakagalaw. I feel for Eileen’s mom and family,” dagdag pa ni Sunshine.

Post naman ni Angelica Panganiban, “Naalala ko ang mukha ni Sanchez. Nasusuka ako.”

“Naalala ko ‘to. This is pure EVIL. Naka­kanginig laman,” post ni Angel Locsin.

FEELING WIFE?

Feeling wife na tala­ga si Sarah Geronimo at bahagi na siya ng mga importanteng event ng pamilya ng boyfriend niyang si Matteo Guidicelli.

Si Sarah ang nagkabit ng pin sa balikat ni Matteo noong gawaran ito ng 2nd lieutenant rank sa Donning of Rank Cer­emony ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Dapat sana’y ang parents ni Matteo ang magkakabit, pero pinili niyang si Sarah ang gu­mawa nu’n. Feeling husband and wife na ba sila?

Tanong ng netizens, kailan ba talaga magiging official Mrs. Matteo Guidicelli si Sarah G?

KINONTRA

Kinontra ni Julia Barretto ang sinabi ng tatay niyang si Den­nis Padilla na inamin ni Gerald Anderson na nililigawan niya si Julia.

Ani Julia, hindi siya nilili­gawan ni Gerald. Hindi niya ito boyfriend o naging boyfriend. Walang siyang inagawan ng boyfriend, wala siyang inahas at wala siyang nilandi.

Sino ang dapat paniwalaan sa mag-amang Dennis at Julia?

