Super in love si Mark Herras

0 SHARES Share Tweet

SUPER in love si Mark Herras sa current girlfriend niyang si Nicole Donesa. Nagkatrabaho sila sa “Bihag” at doon sila “nagkabihagan” ng puso.

Ani Mark, si Nicole na ang babaeng gusto niyang pakasalan. Gusto niyang maging together forever sila. Talaga lang, ha?

Sinabi na ito ni Mark noong “sila” pa ni Winwyn Marquez. Nagplano na si Mark for their future. Nag-iipon lang daw siya and after two years, magpapakasal na sila.

Walang naganap na kasalan dahil nag-break sila. Months after they broke-up, may bago nang girlfriend si Mark. Isang beauty queen din ang ipinalit ni Mark kay Winwyn. “Miss World” Princess 2014 si Nicole.

Well, sana lang siya na nga ang “the one” for Mark.

Si Winwyn, single pa rin at ayaw na munang magka-boyfriend muli.

Mutual decision naman ang break-up nina Mark at Winwyn. Walang na-“ghosting” o nang-“ghosting.”

BAGONG GF

Isang chef ang bagong girlfriend ni JC Santos. Isang theater actress ang ex-girlfriend niya. Dati silang magkasama sa teatro at matagal din ang naging relasyon nila.

Noong pinasok na ni JC and mundo ng telebisyon at pelikula, nagka-problema sila sa kanilang relasyon hanggang nauwi sa break-up.

AGAW-PANSIN

Kabog ni Heart Evangelista sina Jennylyn Mercado at Cherie Gil na mga kasama niya sa “StarStruck.” Parating agaw-pansin ang mga alahas na suot ni Heart. Mula hikaw, mga singsing sa magkabilang daliri ng mga kamay niya, bracelets at relo.

And take note, iba’t ibang alahas ang suot ni Heart sa bawat appearance niya sa “StarStruck.” Pati outfit niya, every week ay nangangabog si Heart. Very classy ang arrive niya.

Ask ng netizens, sino raw kaya ang stylist ni Heart? Hindi raw kaya sa outfits at mga alahas niyang suot napupunta lang ang TF (talent fee) ni Heart sa “StarStruck”? O, baka abonado pa siya? Ikaw na ang maging Heart Evangelista na sosyalin.

ABANGAN

Bagong pasok na karakter sa “Dahil sa Pag-ibig” si Jackie Rice bilang Cedes. Ano kaya’ng magiging papel niya sa buhay nina Portia (Winwyn Marquez) at Mariel (Sanya Lopez)?

Kakampi kaya siya o kaaway? Abangan!

comments