Rosanna Roces on CR issue

ROSANNA Roces has aired her sentiments on the issue of gender neutral restrooms.

The actress is married to a lesbian, Blessy Arias, for years now, so it’s quite natural for the press to asked about her opinion on the matter.

“Masyado lang pinalaki. Blown out of proportion na pwedeng pag-usapan na lang,” she said in a PEP article. “Ang sa akin, simple lang. Kung ano ang kargada mo, doon ka. Kahit ang mga tomboy, hindi naman pumupunta sa CR ng lalaki.”

According to Rosanna, if LGBTQ members have rights, so do women.

“Bilang mga babae, kailangan din naming protektahan yung hygiene din naman namin, di ba? Ako nga, LGBT yung asawa ko, pero alam ko kung saan kami lulugar. Ganoon dapat, alam mo kung saan ka lulugar.

“Hindi yung nota ang dala-dala mo, pupunta ka sa… may hygiene din kaming iniingatang mga babae. So, kung may right ang LGBTQ, may karapatan din ang ibang tao. Huwag din naman nating sagasaan yun,” she said. (REGS PARUNGAO)

