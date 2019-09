Beteranang aktres dismayado

WALANG keber sa pagsagot sa mga katanungan ng press sa kabila ng kanyang edad ang beteranang aktres na si Angelica “Angie” Caballero Ferro.

Tungkol sa ilang mga kabataang artista aniya, “Wala silang social graces. Hindi kapareha namin noon na nagha–hi, hello, ngayon wala, basta dumating sila ni ha ni ho wala para silang walang nakitang tao. Parang sila sila lang naguumpukan. Siguro hindi nila kami kilala pero kahit na bahala sila kung ayaw nila hindi naman ako ang bastos kundi sila naman.”

Sa mga beteranang aktor at aktres ayon sa kanya, “marami tayong napapabayaang mga matatandang artista. Hindi ba nila alam kung gaano kagaling ang mga matatandang artista?”

Bida si Angie sa “Lola Igna” na official entry sa Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP).

Natanong namin sa kanya ang working relationship niya sa direktor ng pelikula na si Direk Eduardo Roy Jr. at aniya, “Ang bait ng direktor, cool at love niya ako pinuntahan niya talaga ako sa bahay para sabihing na ako ang gusto niyang gumanap sa papel na ito. Iba siya dahil writer at direktor siya at magaling may experience at totoo yan ang kailangan natin sa pelikulang Pilipino.”

Ayon naman kay Direk Roy perfect para kay Angie ang role ni Lola Igna dahil hindi siya typical na lola na pa-sweet. Dito raw feisty, stubborn old lady na sinasabi niya kung ano ang nasa isip at nasa puso niya.

Nais ni Direk Roy na bigyan ng spotlight si Angie sa pelikulang ito bilang bida hindi kagaya ng mga karakter na ginampanan niya noon sa mga pelikulang “Atsay” at “Patayin sa Sindak si Barbara” na pawang may pagkakontrabida. (DANTE A. LAGANA)

comments