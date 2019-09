Yves Flores muntik nang sumuko

PINANINDIGAN pa rin ng Ka­pamilya aktor na si Yves Flores na mas gusto niyang maging private person sa kabila ng pagpasok niya sa showbiz.

Aniya, “kasi sa akin, parang binibigay ko na yung sarili ko sa TV na napapanood ako. Hinahayaan ko na yung mga tao na malaman nila yung tungkol sa akin pero yung loob-looban, yung pinaka ako at kung anong ginagawa ko sa bahay sa akin na iyon siyempre. Iba na iyon e. Hindi ko talaga binibigay sa tao.”

Abala si Yves. May ilan na siyang natapos na movies. Isa na rito ang “Lola Igna” at pati na rin ang “Block Z.”

Kamakailan ay nag-training siya sa army kasama sila Gerald Anderson, Elmo Magalona, Jerome Ponce at iba pa.

“Mahirap siya pero mahirap na masaya nung una umiiyak na kami gusto na naming sumuko. Alam mo yung naiyak ka na sa pagod, sa hirap pero alam mo yung pinupush mo yung sarili mo na kaya pa. Pero du­mating na sa point na ayoko na. Pero dahil sa mga kasamahan ko at yung mga tao roon mga Philippine Army at mga Scout Rangers pinush ko,” paglalahad ni Yves.

Straight si Yves pero suportado niya ang SOGIE Bill dahil malaki raw ang respeto niya sa LGBTQ community.

“Kung saan sila masaya e di suportahan na lang natin. Huwag nating masyadong palakihin ang issue dahil nga pare pareho lang tayong may utak, may puso, may pamilya,” pagtatapos ni Yves. (DANTE LAGANA)

