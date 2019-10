Bela Padilla, Dani Barretto bati na!

NAGKAAYOS na ang magkaibigang Bela Padilla at Dani Barretto.

Marami ang nagulat nang nag-un­follow-han sa social media ang dalawa kamakailan.

Ang mga kaibigan naman nila sa showbiz ay nalungkot, dahil nga sa mahaba din ang pinagsamahan ng da­lawa.

Pero ayon kay Bela “misunderstand­ing” lang ang lahat.

Aminado siyang may pinagdaanan sila ng kanyang bestie pero normal lang naman daw ito sa mga relation­ship.

Nagkausap na nga daw sila at maayos sila.

Ayon kay Bela isang maliit na bagay daw iyon na pinalaki lang ng media.

At diniin ni Bela na pina-follow na nila ni Dani ang isa’t isa sa social media.

Bakit nga ba niya inan-follow ang kaibigan in the first place?

Ito daw ay dahil sa isang fan.

Apparently, binulungan siya nito na inan-follow siya ni Dani at nairita daw siya kaya inan-follow niya ang kai­bigan.

Pero nagkausapo na daw sila mula noon at nagkapaunawaan na sila.

Hiling ni Bela sa mga fans at me­dia na sana hindi na pinapalaki ang maliliit na bagay na maaring maging sanhi ng pagkakasi­ra ng mga relasyon. (DELIA CUARESMA)

