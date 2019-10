Thea Tolentino, enjoy maging kontrabida

0 SHARES Share Tweet

HINDI raw mapapagod si Thea Tolentino sa pagganap bilang kontrabida.

Enjoy daw kasi siyang magtaray at manakit.

Ika nga niya, “Excited po ako tuwing may bagong kontrabida role akong gagawin. Sa story conference pa lang kapag sinabi kung ano ang gagawin ko, pinag-aaralan ko na po agad kung ano ang bago na puwede kong ipakita. Ayoko po na nauulit ‘yung ginawa ko sa huling teleserye na kontrabida din ako.”

Kontrabida uli si Thea sa GMA afternoon teleserye na “Madrasta” kung saan gagampanan niya ang role ni Katharine, ang first wife na pinagnakawan at iniwan ang kanyang asawa para sumama sa ibang lalake.

Si Juancho Trivino ang gaganap na mister niya.

Ang bida ay si Arra San Agustin, na bilang si Audrey ay magiging madrasta ng kanilang mga anak ni Juancho.

“Pagkatapos po nila Kris Bernal, Maine Mendoza, Janine Gutierrez, Barbie Forteza at Sanya Lopez, si Arra naman po ngayon ang makakatikim ng pagiging kontrabida ko.

“Marami na kaming nakunan na eksena ni Arra na nag- aaway kami, nagsasabunutan, nagsasampalan. May chemistry na kaming dalawa. Kapag tarayan ang eksena, alam na namin ang timing ng isa’t isa.

“Pero after naman po ng mabigat na eksena, nagtatawanan lang kaming dalawa ni Arra. Kapag nasa tent kami, kuwentuhan lang kami. Pero kapag take na namin, alam na ni Arra kung kelan ako magiging hallimaw at prepared na siya!” (RUEL MENDOZA)

comments