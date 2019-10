KC Concepcion umani ng batikos

NAG-POST muli si KC Concepcion ng isang nakakabaliw na photo sa Instagram kamakailan kung saan litaw ang kanyang malusog na hinaharap.

Aniya sa caption, “This is how I feel after eating a big bowl of spaghetti. Ready for dessert?”

Marami ang nawindang.

Kasama na nga dito ang ilang mga kaibigan niya sa showbiz katulad nina Vina Morales, Iza Calzado, Lea Salonga at Lovi Poe na talagang napa-wow!

Ganunpaman, marami rin ang tila nadismaya sa picture.

Ani nga ng isa, tila daw baga “bina-bargain” na ni KC ang sarili sa mga kalalakihan.

May iba naman na nagpayo na takpan niya ang hinaharap at “unbecoming” daw ito.

Ang isa pa, tila nang-aasar na inudyukan si KC naa maghubad ng tuluyan.

Meron din nagsabi na isusumbong daw siya sa nanay niyang si Sharon Cuenta para mapagsabihan.

Wala naman reaksiyon si KC sa mga bashers.

Hindi niya rin inalis ang litrato.

Bagkus, nagpost na lang ito ng panibagong litrato na balot na balot naman siya.

O, para nga naman happy lahat! (DELIA CUARESMA)

