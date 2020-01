Parents ni Sarah Geronimo di dadalo sa kasal?

OBVIOUS namang si Sarah Geronimo ang tinukoy sa blind item na singer-actress na na­momoroblema sa kanyang par­ents kaugnay sa nalalapit na kasal nila ni Matteo Guidicelli.

Ayon sa tsika, diumano’y wa­lang balak ang parents ni Sarah dumalo sa kanyang kasal na magaganap either March or April this year sa ibang bansa.

Sa Italy kaya ‘yun kung saan taga­roon ang daddy ni Matteo?

Kahit hindi raw maaayos ang prob­lema be­tween Sarah and her par­ents, desidido pa rin daw itong ituloy ang kasal nila ni Matteo.

Baka naman magbago ang isip ng parents ni Sarah at dadalo rin sila sa kasal ng anak nila in the end?

