Sexercise

Hi Ms. Rica,

Gusto ko lang po tanungin kung totoo po bang nakakataas ba ng libog ang pageexercise? Napansin ko lang po kasi na kapag nageexercise ako, mas madalas po na gusto ko makipagsexy time sa boyfriend ko. Babae po ako. May koneksyon po ba yun?

Salamat po.

Sporty Babe

Hello Sporty Babe,

Nakakatuwa naman ang tanong mo! Nakakatuwa dahil aware ka sa mga nangyayari sa katawan mo especially sa iyong libido. Tama ka, hindi lang nakakapagpalakas ng pangangatawan at muscle ang exercise, nakakadagdag din ito sa high sex drive at sexual satisfaction!

Kapag ikaw ay nageexercise, you release certain chemicals in the brain na tinatawag na endorphins. Ang endorphins ay nakakatulong na magbigay ng mas magandang sense of well-being at nagiging trigger ito na magrelease ng iba pang chemicals na nakakapagpataas ng libog o libido. Also, kapag mas madalas ang iyong physical activity, mas nagkakaroon ka ng mas madaming energy for sexual activity!

Ayon sa mga pag-aaral, kapag high intensity ang iyong work out ay mas malaki ang possibility na tumaas din ang levels ng testosterone sa iyong katawan. Ang testosterone ay nakakatulong din na magpataas ng iyong sexual desire. Kaya nga para sa mga taong nakakaranas ng sexual dysfunction tulad ng erectile dysfunction – isa sa mga nirerekomenda ay ang regular exercise dahil pinapaganda nito ang blood circulation sa buong katawan, including the genital region. Baka ganito rin ang nararamdaman mo tuwing nageexercise ka. Dahil sa increased blood flow sa iyong vagina, vulva at clitoral area during exercise ay mas nasi-stimulate ka at mas nararamdaman mo ang libog at mas mo nakakalabit at nayayaya mag sexy time ang iyong boyfriend.

Well, kung wala namang nagiging problema with that, and with all the other great benefits of exercising regularly, I suggest that you just continue what you’re doing and enjoy being healthy and sexy!

With love and lust,

Rica

***

Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Sex and Relationships Therapist, Sex Educator. She opines that sexual empowerment for Filipinos is sexier than sex.

You can catch more of her every Thursday at Boys’ Night Out, Magic 89.9 and follow her at facebook.com/TheSexyMind and @_ricacruz in Twitter and IG and subscribe to her YouTube channel, Count To Ten and podcast, Conservative Ako on Anchor and Spotify.

