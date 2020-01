Issa Pressman sangkot sa gulo

NAGKAGULO na sa pansitan dahil sa pagkakasangkot sa pangalan ni Issa Pressman sa hiwalayang James Reid at Nadine Lustre.

Ito ay dahil sa paglabas ng isang video courtesy of disgruntled fans na tila hinahalikan ni James si Issa habang nandoon si Nadine.

Ngayon nga e, bugbog sarado sa banat ng inis na mga fans si Issa, kapatid ng Viva star na si Yassi Pressman.

Ang dati’y tahimik lang na si Issa ay bumwelta na sa mga fans, admitting na may girlfriend siya!

Oh, huh!

Samantala, pumiyok si Iza Calzado.

Ito ay dahil idinawit naman siya sa gulo ng isang netizen.

“Kung totoo ang isyu, sana masaya ka sa ginawa mo kay James at Nadine,” saad ng nagngingitngit na netizen sa isang post na may kalakip pang litrato ni Iza.

Buwelta ni Iza sa post: “People of the Philippines, anong kaguluhan ito??? Ha! Ha! Ha! May asawa na ako! Lord!

Pabiro niyang pahabol, “But wait there’s more! Does this mean pasok ako sa early 20s market? May asim pa si Tita Iza? Wrong account though. Ha! Ha! Ha!”

In anycase, inamin niya di kalaunan na “sad” din siya sa breakup ng dalawa.

Anyway, ito naman si Yassi ay dumipensa na sa kapatid!

Aniya sa kanyang Instagram, “Hindi po papatol ang kapatid ko sa mga sinasabi ninyo. Pero bilang Ate, hindi ko naman po yata kayang panuorin na patuloy siyang binabato ng mga masasakit na salita dahil nananahimik siya.”

Sa picture na ipinost niya, makikitang magkasama sila ni Nadine.

Ayon pa kay Yassi, tinawanan lang nila ni Nadine nu’ng una ang mga paratang.

Pero lumawak na nga at getting out of hand na daw.

“We decided to post something because cyber-bullying is not okay, it is never okay.

“Be careful with the words you say, and things you THINK are true on social media. They’re not always the truth. Do not be quick to point fingers, when you do not have the proper information.

“We’re all okay. Sana kayo din. Let’s respect everyone,” diin ni Yassi.

Career and personal growth ang inilabas na rason nina James at Nadine hinggil sa kanilang hiwalayan.

Pinarating nila ito sa madla via a joint statement nitong nakaraang mga araw.

